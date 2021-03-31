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В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину
В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину
НАТО не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в случае обострения конфликта в поддержку Украины из-за страха перед Россией, считает депутат... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:48
2021-03-31T19:48
оппозиционная платформа - за жизнь
олег волошин
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
нато
в мире
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. НАТО не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в случае обострения конфликта в поддержку Украины из-за страха перед Россией, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210324/donbass-1602715674.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, нато, в мире

В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину

19:48 31.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. НАТО не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в случае обострения конфликта в поддержку Украины из-за страха перед Россией, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

"Если сегодня начнется большая конфронтация на Донбассе в масштабе сопоставимом 2015 года... Я не знаю, как будут вестись переговоры, какие решения будут приниматься, но я могу точно сказать – НАТО воевать не будет. Особенно сейчас, когда Россия показала за счет введения в строй гиперзвуковых ракет и еще ряда вооружений, что даже без ядерного оружия Россия способна нанести удар по ключевым центрам управления Запада. Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет", - заявил Волошин в среду в эфире телеканала "Перший незалежний" ("Первый независимый") на YouTube.

Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
КПП Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 20:27
В Госдуме оценили идею украинских властей отказаться от слова "Донбасс"
 
Оппозиционная платформа - За жизньОлег ВолошинДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныНАТОВ мире
 
 
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