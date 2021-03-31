https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html

В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину

В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину

НАТО не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в случае обострения конфликта в поддержку Украины из-за страха перед Россией, считает депутат... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:48

2021-03-31T19:48

2021-03-31T19:48

оппозиционная платформа - за жизнь

олег волошин

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

нато

в мире

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. НАТО не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в случае обострения конфликта в поддержку Украины из-за страха перед Россией, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210324/donbass-1602715674.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, нато, в мире