В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. НАТО не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в случае обострения конфликта в поддержку Украины из-за страха перед Россией, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
"Если сегодня начнется большая конфронтация на Донбассе в масштабе сопоставимом 2015 года... Я не знаю, как будут вестись переговоры, какие решения будут приниматься, но я могу точно сказать – НАТО воевать не будет. Особенно сейчас, когда Россия показала за счет введения в строй гиперзвуковых ракет и еще ряда вооружений, что даже без ядерного оружия Россия способна нанести удар по ключевым центрам управления Запада. Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет", - заявил Волошин в среду в эфире телеканала "Перший незалежний" ("Первый независимый") на YouTube.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.