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Немецкий генерал назвал ахиллесову пяту НАТО

Немецкий генерал назвал ахиллесову пяту НАТО

Отставной генерал НАТО Генрих Браус заявил о серьезной уязвимости альянса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:19

2021-03-31T16:19

2021-03-31T17:26

россия

бен ходжес

прибалтика

нато

эстония

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таллин

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отставной генерал НАТО Генрих Браус заявил о серьезной уязвимости альянса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.По словам Брауса, ахиллесовой пятой НАТО в случае столкновения с Россией станет Прибалтика. Генерал считает, что защитить регион военными средствами будет сложно из-за значительной доли русского населения и географического положения. Он сослался на доклад исследовательского центра Rand Corporation, по подсчетам которого Россия смогла бы окружить Ригу, Вильнюс и Таллин менее чем за 60 часов.Бывший главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес в свою очередь рассказал о катастрофических проблемах при переброске подразделений на восточные границы альянса. Он заявил, что заполнение документов на таможне отнимает массу времени, а дороги и мосты в этом регионе не приспособлены для тяжелой техники, так что он сам однажды застрял с танками в туннеле.Оба эксперта предложили сценарии действий, в числе которых транспортировка войск морским путем из Скандинавии в Эстонию и более привычный сухопутный маршрут из Германии через Польшу в Литву. При втором варианте необходимо обеспечить грамотное перемещение и снабжение войск, а также упростить таможенные правила.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210331/ovd-1603552289.html

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прибалтика

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2021

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россия, бен ходжес, прибалтика, нато, эстония, вильнюс, таллин, в мире