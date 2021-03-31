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Немецкий генерал назвал ахиллесову пяту НАТО
Немецкий генерал назвал ахиллесову пяту НАТО
Отставной генерал НАТО Генрих Браус заявил о серьезной уязвимости альянса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:19
2021-03-31T17:26
россия
бен ходжес
прибалтика
нато
эстония
вильнюс
таллин
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отставной генерал НАТО Генрих Браус заявил о серьезной уязвимости альянса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.По словам Брауса, ахиллесовой пятой НАТО в случае столкновения с Россией станет Прибалтика. Генерал считает, что защитить регион военными средствами будет сложно из-за значительной доли русского населения и географического положения. Он сослался на доклад исследовательского центра Rand Corporation, по подсчетам которого Россия смогла бы окружить Ригу, Вильнюс и Таллин менее чем за 60 часов.Бывший главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес в свою очередь рассказал о катастрофических проблемах при переброске подразделений на восточные границы альянса. Он заявил, что заполнение документов на таможне отнимает массу времени, а дороги и мосты в этом регионе не приспособлены для тяжелой техники, так что он сам однажды застрял с танками в туннеле.Оба эксперта предложили сценарии действий, в числе которых транспортировка войск морским путем из Скандинавии в Эстонию и более привычный сухопутный маршрут из Германии через Польшу в Литву. При втором варианте необходимо обеспечить грамотное перемещение и снабжение войск, а также упростить таможенные правила.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, бен ходжес, прибалтика, нато, эстония, вильнюс, таллин, в мире

Немецкий генерал назвал ахиллесову пяту НАТО

16:19 31.03.2021 (обновлено: 17:26 31.03.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отставной генерал НАТО Генрих Браус заявил о серьезной уязвимости альянса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Брауса, ахиллесовой пятой НАТО в случае столкновения с Россией станет Прибалтика. Генерал считает, что защитить регион военными средствами будет сложно из-за значительной доли русского населения и географического положения. Он сослался на доклад исследовательского центра Rand Corporation, по подсчетам которого Россия смогла бы окружить Ригу, Вильнюс и Таллин менее чем за 60 часов.
Бывший главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес в свою очередь рассказал о катастрофических проблемах при переброске подразделений на восточные границы альянса. Он заявил, что заполнение документов на таможне отнимает массу времени, а дороги и мосты в этом регионе не приспособлены для тяжелой техники, так что он сам однажды застрял с танками в туннеле.
Оба эксперта предложили сценарии действий, в числе которых транспортировка войск морским путем из Скандинавии в Эстонию и более привычный сухопутный маршрут из Германии через Польшу в Литву. При втором варианте необходимо обеспечить грамотное перемещение и снабжение войск, а также упростить таможенные правила.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Совещание министров обороны государств-участников Варшавского Договора. 1968 год - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 03:17
Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
 
РоссияБен ХоджесПрибалтикаНАТОЭстонияВильнюсТаллинВ мире
 
 
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