Немецкий генерал назвал ахиллесову пяту НАТО
16:19 31.03.2021 (обновлено: 17:26 31.03.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отставной генерал НАТО Генрих Браус заявил о серьезной уязвимости альянса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Брауса, ахиллесовой пятой НАТО в случае столкновения с Россией станет Прибалтика. Генерал считает, что защитить регион военными средствами будет сложно из-за значительной доли русского населения и географического положения. Он сослался на доклад исследовательского центра Rand Corporation, по подсчетам которого Россия смогла бы окружить Ригу, Вильнюс и Таллин менее чем за 60 часов.
Бывший главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес в свою очередь рассказал о катастрофических проблемах при переброске подразделений на восточные границы альянса. Он заявил, что заполнение документов на таможне отнимает массу времени, а дороги и мосты в этом регионе не приспособлены для тяжелой техники, так что он сам однажды застрял с танками в туннеле.
Оба эксперта предложили сценарии действий, в числе которых транспортировка войск морским путем из Скандинавии в Эстонию и более привычный сухопутный маршрут из Германии через Польшу в Литву. При втором варианте необходимо обеспечить грамотное перемещение и снабжение войск, а также упростить таможенные правила.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>