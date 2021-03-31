https://ria.ru/20210331/nato-1603601398.html

Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия

Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия

НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:32

2021-03-31T12:32

2021-03-31T13:22

сергей лавров

нато

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в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей. Просто отказывается (НАТО – ред.) обсуждать", - заявил Лавров, выступая на сессии клуба "Валдай".Он еще раз напомнил, что Россия не отказывается работать в совете Россия-НАТО.

https://ria.ru/20210326/nato-1602944884.html

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2021

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сергей лавров, нато, европа, в мире