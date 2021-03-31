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В ГСУСК опровергли данные о проверке участкового после стрельбы в Мытищах
В ГСУСК опровергли данные о проверке участкового после стрельбы в Мытищах
Информация о проверке в отношении участкового полиции после стрельбы в Мытищах не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:12
2021-03-31T19:12
стрельба в мытищах
ольга врадий
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Информация о проверке в отношении участкового полиции после стрельбы в Мытищах не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Эта информация не соответствует действительности", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
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стрельба в мытищах, ольга врадий, мытищи, происшествия

В ГСУСК опровергли данные о проверке участкового после стрельбы в Мытищах

19:12 31.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСитуация в коттеджном поселке "Новые Вешки"
Ситуация в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Информация о проверке в отношении участкового полиции после стрельбы в Мытищах не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Эта информация не соответствует действительности", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Криминалисты работают в доме мытищинского стрелка - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 17:39
СК показал изнутри полусгоревший коттедж после спецоперации в Мытищах
 
Стрельба в МытищахОльга ВрадийМытищиПроисшествия
 
 
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