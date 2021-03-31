https://ria.ru/20210331/mytischi-1603692485.html

В ГСУСК опровергли данные о проверке участкового после стрельбы в Мытищах

В ГСУСК опровергли данные о проверке участкового после стрельбы в Мытищах

Информация о проверке в отношении участкового полиции после стрельбы в Мытищах не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:12

2021-03-31T19:12

2021-03-31T19:12

стрельба в мытищах

ольга врадий

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Информация о проверке в отношении участкового полиции после стрельбы в Мытищах не соответствует действительности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Эта информация не соответствует действительности", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.

https://ria.ru/20210331/kottedzh-1603674513.html

мытищи

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стрельба в мытищах, ольга врадий, мытищи, происшествия