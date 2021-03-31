https://ria.ru/20210331/mytischi-1603614586.html

В Кремле не стали оценивать действия силовиков в Мытищах

В Кремле не стали оценивать действия силовиков в Мытищах

Кремль не стал оценивать действия правоохранителей в отношении открывшего стрельбу в Мытищах мужчины и не следил за событиями, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:31

2021-03-31T13:31

2021-03-31T13:31

стрельба в мытищах

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гумвд

омон россии

дмитрий песков

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кремль не стал оценивать действия правоохранителей в отношении открывшего стрельбу в Мытищах мужчины и не следил за событиями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия Росгвардии, Песков сказал: "Это абсолютно не наша прерогатива".По информации ГУМВД, стрельба в Мытищах началась утром во вторник после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия". Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.

https://ria.ru/20210331/telo-1603549540.html

мытищи

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стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, омон россии, дмитрий песков, мытищи, происшествия