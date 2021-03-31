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В Кремле не стали оценивать действия силовиков в Мытищах
В Кремле не стали оценивать действия силовиков в Мытищах
Кремль не стал оценивать действия правоохранителей в отношении открывшего стрельбу в Мытищах мужчины и не следил за событиями, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:31
2021-03-31T13:31
2021-03-31T13:31
стрельба в мытищах
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
омон россии
дмитрий песков
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кремль не стал оценивать действия правоохранителей в отношении открывшего стрельбу в Мытищах мужчины и не следил за событиями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия Росгвардии, Песков сказал: "Это абсолютно не наша прерогатива".По информации ГУМВД, стрельба в Мытищах началась утром во вторник после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия". Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.
https://ria.ru/20210331/telo-1603549540.html
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стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, омон россии, дмитрий песков, мытищи, происшествия