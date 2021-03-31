https://ria.ru/20210331/mytischi-1603606297.html

Животные из домашнего зоопарка мытищинского стрелка не пострадали

Животные из домашнего зоопарка мытищинского стрелка не пострадали

Животные из домашнего зоопарка жителя коттеджного поселка в подмосковных Мытищах, устроившего перестрелку со спецназом, не пострадали в ходе штурма, рассказал... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:55

2021-03-31T12:55

2021-03-31T12:55

стрельба в мытищах

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Животные из домашнего зоопарка жителя коттеджного поселка в подмосковных Мытищах, устроившего перестрелку со спецназом, не пострадали в ходе штурма, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.По его словам, в домашнем зоопарке тигр, медведь и "небольшой крокодил".Он отметил, что документы на зверей в порядке, "они абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются".По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/strelok-1603582441.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, происшествия