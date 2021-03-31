https://ria.ru/20210331/mytischi-1603606297.html
Животные из домашнего зоопарка мытищинского стрелка не пострадали
Животные из домашнего зоопарка мытищинского стрелка не пострадали
Животные из домашнего зоопарка жителя коттеджного поселка в подмосковных Мытищах, устроившего перестрелку со спецназом, не пострадали в ходе штурма, рассказал... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:55
2021-03-31T12:55
2021-03-31T12:55
стрельба в мытищах
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Животные из домашнего зоопарка жителя коттеджного поселка в подмосковных Мытищах, устроившего перестрелку со спецназом, не пострадали в ходе штурма, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.По его словам, в домашнем зоопарке тигр, медведь и "небольшой крокодил".Он отметил, что документы на зверей в порядке, "они абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются".По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/strelok-1603582441.html
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стрельба в мытищах, происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Животные из домашнего зоопарка жителя коттеджного поселка в подмосковных Мытищах, устроившего перестрелку со спецназом, не пострадали в ходе штурма, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.
"Животные не пострадали, находятся на месте", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в домашнем зоопарке тигр, медведь и "небольшой крокодил".
Он отметил, что документы на зверей в порядке, "они абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются".
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.
Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.