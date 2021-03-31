https://ria.ru/20210331/mytischi-1603589935.html
Генерал ФСБ оценил операцию по ликвидации открывшего стрельбу в Мытищах
Генерал ФСБ оценил операцию по ликвидации открывшего стрельбу в Мытищах
Операция по ликвидации мужчины, забаррикадировавшегося в доме в Мытищах, длилась столько, сколько было нужно, и вообще главное здесь - результат, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:46
2021-03-31T11:46
2021-03-31T13:42
стрельба в мытищах
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Операция по ликвидации мужчины, забаррикадировавшегося в доме в Мытищах, длилась столько, сколько было нужно, и вообще главное здесь - результат, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Он заметил, что бывают ситуации, когда при долгих спецоперациях преступник "приходит в себя" и сам сдается правоохранителям.По мнению эксперта, в данной ситуации силовики имели дело уже с "неразминируемым зарядом", не воспринимавшим действительность адекватно.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для проведения экспертиз.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/strelok-1603582441.html
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стрельба в мытищах, происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Операция по ликвидации мужчины, забаррикадировавшегося в доме в Мытищах, длилась столько, сколько было нужно, и вообще главное здесь - результат, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
"Временные оценки не являются объективными. И вопрос "долго - не долго" - это умозрительный вопрос. Сколько надо, столько операция и длится. Вопрос в том, чем она заканчивается. Мы знаем примеры операций по освобождению заложников, которые длились несколько месяцев, но важен результат, а эта скоропостижность оценок о том, долго или нет, совершенно неправильна. Преступник должен быть обезврежен - при минимальных, а лучше вообще без потерь людей, которые его пытаются взять, и мирных жителей", - сказал Михайлов.
Он заметил, что бывают ситуации, когда при долгих спецоперациях преступник "приходит в себя" и сам сдается правоохранителям.
"Я считаю, что все закончилось так, как и должно было закончиться. Человек, который начинает отстреливаться, должен быть уничтожен... Когда человек бросает в спецназ гранаты, ни о каком физическом захвате его речи не идет", - подчеркнул Михайлов.
По мнению эксперта, в данной ситуации силовики имели дело уже с "неразминируемым зарядом", не воспринимавшим действительность адекватно.
"У нас развелось большое количество людей, которые дают оценки работе спецназа, даже со стороны бывших спецназовцев - но тех, которые принимали участие в спецоперациях, но никогда их не разрабатывали. Такое понятие - пехота, они выполняют приказы. А тот, кто эти приказы отдает, должен сделать так, чтобы потерь среди личного состава не было. Самым большим потрясением для командира бывает необходимость сообщать близким о том, что его подчиненный, их родственник, погиб", - заключил Михайлов.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.
Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для проведения экспертиз.