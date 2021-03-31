https://ria.ru/20210331/mytischi-1603589935.html

Генерал ФСБ оценил операцию по ликвидации открывшего стрельбу в Мытищах

Генерал ФСБ оценил операцию по ликвидации открывшего стрельбу в Мытищах

Операция по ликвидации мужчины, забаррикадировавшегося в доме в Мытищах, длилась столько, сколько было нужно, и вообще главное здесь - результат, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:46

2021-03-31T11:46

2021-03-31T13:42

стрельба в мытищах

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Операция по ликвидации мужчины, забаррикадировавшегося в доме в Мытищах, длилась столько, сколько было нужно, и вообще главное здесь - результат, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Он заметил, что бывают ситуации, когда при долгих спецоперациях преступник "приходит в себя" и сам сдается правоохранителям.По мнению эксперта, в данной ситуации силовики имели дело уже с "неразминируемым зарядом", не воспринимавшим действительность адекватно.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для проведения экспертиз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/strelok-1603582441.html

https://ria.ru/20210331/telo-1603549540.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, происшествия