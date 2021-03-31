https://ria.ru/20210331/muse-1603511782.html

Фронтмен Muse подарил десятилетней звезде YouTube одну из своих гитар

Фронтмен Muse подарил десятилетней звезде YouTube одну из своих гитар

Гитарист и фронтмен рок-группы Muse Мэттью Беллами подарил десятилетней звезде YouTube Нанди Бушелл одну из своих фирменных гитар, сообщает NME. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T01:20

2021-03-31T01:20

2021-03-31T01:20

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гитарист и фронтмен рок-группы Muse Мэттью Беллами подарил десятилетней звезде YouTube Нанди Бушелл одну из своих фирменных гитар, сообщает NME.Музыкант сделал такой подарок, после того, как Нанди недавно выложила ролик, на котором виртуозно исполняет кавер песни Muse "Plug in baby". Рокером так понравилось, что они написали на своей странице в Instagram: "Просто убила нас". Теперь ее старания вознаградили дорогостоящей гитарой и письмом от Мэттью Беллами. Об этом Нанди сообщила на своем YouTube-канале, за которым следит 271 тысяча пользователей. Гитаристка и барабанщица поблагодарила Беллами за подарок и отметила, что надеется когда-нибудь с ними сыграть.В NME отмечают, что ранее Бушелл подарил одну из фирменных гитар лауреат премии "Грэмми" Том Морелло. Музыкальный вундеркинд Нанди Бушелл прославилась в Сети после того, как стала размещать ролики, на которых исполняет (преимущественно на барабанной установке. — Прим. ред.) каверы известных рок-композиций.

https://ria.ru/20191117/1561020957.html

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2021

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muse, музыка, новости культуры