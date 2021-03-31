https://ria.ru/20210331/murashko-1603713273.html

Мурашко рассказал, какой вакциной от COVID-19 привился

Мурашко рассказал, какой вакциной от COVID-19 привился

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привился вакциной от коронавируса "Спутник V", перенес вакцинацию нормально, иммунитет уже есть. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T22:25

2021-03-31T22:25

2021-03-31T22:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привился вакциной от коронавируса "Спутник V", перенес вакцинацию нормально, иммунитет уже есть."Я вакцинировался вакциной производства института Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях и в том числе в красных зонах, то для меня это, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он отметил, что перенес прививку нормально, иммунный ответ сформировался хороший.

https://ria.ru/20210331/immunitet-1603707069.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество