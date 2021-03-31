Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/murashko-1603713273.html
Мурашко рассказал, какой вакциной от COVID-19 привился
Мурашко рассказал, какой вакциной от COVID-19 привился
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привился вакциной от коронавируса "Спутник V", перенес вакцинацию нормально, иммунитет уже есть. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:25
2021-03-31T22:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привился вакциной от коронавируса "Спутник V", перенес вакцинацию нормально, иммунитет уже есть."Я вакцинировался вакциной производства института Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях и в том числе в красных зонах, то для меня это, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он отметил, что перенес прививку нормально, иммунный ответ сформировался хороший.
https://ria.ru/20210331/immunitet-1603707069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал, какой вакциной от COVID-19 привился

22:25 31.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привился вакциной от коронавируса "Спутник V", перенес вакцинацию нормально, иммунитет уже есть.
"Я вакцинировался вакциной производства института Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях и в том числе в красных зонах, то для меня это, как и для всех медицинских работников, необходимо получить вот эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Он отметил, что перенес прививку нормально, иммунный ответ сформировался хороший.
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 21:20Распространение коронавируса
Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния