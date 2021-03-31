https://ria.ru/20210331/multfilm-1603646733.html
Российский мультфильм о Ганзеле и Гретель возглавил рейтинг Netflix
Российский мультфильм о Ганзеле и Гретель возглавил рейтинг Netflix
Российский полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:37
2021-03-31T17:37
2021-03-31T17:51
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на второе место по просмотрам в мире и США, а в ряде регионов – Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии – мультфильм занял первую строчку рейтинга, сообщает в среду пресс-служба "Роскино"."Ганзель, Гретель и Агентство Магии" является новым проектом студии Wizart Animation, всемирно известной по франшизе "Снежная Королева". В России мультфильм вышел в широкий прокат 18 марта 2021 года. На платформе Netflix фильм идет под названием Secret Magic Control Agency."Нас очень радует такой результат "Ганзель, Гретель и Агентство Магии"; столько людей из разных стран уже посмотрели и оценили фильм. Также приятно слышать хорошие отзывы профессионального сообщества. Релиз на Netflix показал нам, что отечественная анимация востребована за рубежом и может занимать высокие позиции даже в конкуренции с западными фильмами. Secret Magic Control Agency на первом месте по просмотрам во многих странах: Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии и так далее", – сказал генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова в свою очередь отметила, что "российская анимация уже несколько лет является самым популярным жанром российского контента на мировой арене" и интерес зарубежных VOD-платформ (видео по запросу – Прим. ред.) к российским мультфильмам подтверждает их высокое качество."Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько российских проектов разных жанров... Мы видим, что российские компании все больше делают акцент на универсальные, интересные глобальной аудитории истории, и это, несомненно, правильный вектор для успеха на международных рынках", – сказала Маркова.Впервые мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" был представлен профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019 году. Совместно с компанией "Экспоконтент" была организована презентация проекта в рамках стенда российских кинокомпаний под брендом Made in Russia. Презентация привлекла особое внимание иностранных байеров, в том числе и закупщиков Netflix. Переговоры с платформой были продолжены на последующих кинорынках, организованных "Роскино", и завершились глобальной сделкой и договоренностью о единовременном релизе фильма в марте 2021 года.
https://ria.ru/20210325/kino-1602686264.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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что посмотреть , евгения маркова, кино и сериалы, новости культуры, netflix, wizart animation, роскино
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на второе место по просмотрам в мире и США, а в ряде регионов – Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии – мультфильм занял первую строчку рейтинга, сообщает в среду пресс-служба "Роскино".
"Ганзель, Гретель и Агентство Магии" является новым проектом студии Wizart Animation, всемирно известной по франшизе "Снежная Королева". В России мультфильм вышел в широкий прокат 18 марта 2021 года. На платформе Netflix фильм идет под названием Secret Magic Control Agency.
"Нас очень радует такой результат "Ганзель, Гретель и Агентство Магии"; столько людей из разных стран уже посмотрели и оценили фильм. Также приятно слышать хорошие отзывы профессионального сообщества. Релиз на Netflix показал нам, что отечественная анимация востребована за рубежом и может занимать высокие позиции даже в конкуренции с западными фильмами. Secret Magic Control Agency на первом месте по просмотрам во многих странах: Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии и так далее", – сказал генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова в свою очередь отметила, что "российская анимация уже несколько лет является самым популярным жанром российского контента на мировой арене" и интерес зарубежных VOD-платформ (видео по запросу – Прим. ред.) к российским мультфильмам подтверждает их высокое качество.
"Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько российских проектов разных жанров... Мы видим, что российские компании все больше делают акцент на универсальные, интересные глобальной аудитории истории, и это, несомненно, правильный вектор для успеха на международных рынках", – сказала Маркова.
Впервые мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" был представлен профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019 году. Совместно с компанией "Экспоконтент" была организована презентация проекта в рамках стенда российских кинокомпаний под брендом Made in Russia. Презентация привлекла особое внимание иностранных байеров, в том числе и закупщиков Netflix. Переговоры с платформой были продолжены на последующих кинорынках, организованных "Роскино", и завершились глобальной сделкой и договоренностью о единовременном релизе фильма в марте 2021 года.