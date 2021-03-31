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Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
Частое использование смартфона для "запоминания" информации может расслабить мозг. К чему приводит этот процесс, описал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T04:11
2021-03-31T04:11
александр каплан
россия
смартфоны
здоровье
мгу имени м. в. ломоносова
технологии
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Частое использование смартфона для "запоминания" информации может расслабить мозг. К чему приводит этот процесс, описал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан. Гаджеты сегодня берут на себя функцию внешней памяти, сохраняя данные, которые раньше должен был запоминать мозг, и это не может не влиять на его работу. Как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости, отметил ученый. То есть, если человек слишком активно использует смартфон, чтобы сохранить какие-то сведения, то это может ухудшить память. Но на ее состоянии может сказаться и слишком большой поток всевозможной "ненужной" информации. "Мозг по своей природе заранее расположен к анализу любой информации, иначе никак не определить: "нужная" ли эта информация или "ненужная". Поэтому, если доля этой самой "ненужной" информации велика, то мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую", – уточнил профессор Каплан.По его словам, не стоит отказываться от смартфонов из-за боязни, что их использование может отрицательно сказаться на вашей памяти, просто не нужно злоупотреблять гаджетами и посвящать им слишком много времени.
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александр каплан, россия, смартфоны, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, технологии, общество

Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг

04:11 31.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Частое использование смартфона для "запоминания" информации может расслабить мозг. К чему приводит этот процесс, описал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.
Гаджеты сегодня берут на себя функцию внешней памяти, сохраняя данные, которые раньше должен был запоминать мозг, и это не может не влиять на его работу. Как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости, отметил ученый.
"Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события, для фиксирования на фото чего-то на всякий случай – все это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней", – пояснил профессор Каплан.
То есть, если человек слишком активно использует смартфон, чтобы сохранить какие-то сведения, то это может ухудшить память. Но на ее состоянии может сказаться и слишком большой поток всевозможной "ненужной" информации.
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"Мозг по своей природе заранее расположен к анализу любой информации, иначе никак не определить: "нужная" ли эта информация или "ненужная". Поэтому, если доля этой самой "ненужной" информации велика, то мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую", – уточнил профессор Каплан.
По его словам, не стоит отказываться от смартфонов из-за боязни, что их использование может отрицательно сказаться на вашей памяти, просто не нужно злоупотреблять гаджетами и посвящать им слишком много времени.
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Александр КапланРоссияСмартфоныЗдоровьеМГУ имени М. В. ЛомоносоваТехнологииОбщество
 
 
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