https://ria.ru/20210331/mozg-1603549098.html

Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг

Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг

Частое использование смартфона для "запоминания" информации может расслабить мозг. К чему приводит этот процесс, описал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T04:11

2021-03-31T04:11

2021-03-31T04:11

александр каплан

россия

смартфоны

здоровье

мгу имени м. в. ломоносова

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Частое использование смартфона для "запоминания" информации может расслабить мозг. К чему приводит этот процесс, описал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан. Гаджеты сегодня берут на себя функцию внешней памяти, сохраняя данные, которые раньше должен был запоминать мозг, и это не может не влиять на его работу. Как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости, отметил ученый. То есть, если человек слишком активно использует смартфон, чтобы сохранить какие-то сведения, то это может ухудшить память. Но на ее состоянии может сказаться и слишком большой поток всевозможной "ненужной" информации. "Мозг по своей природе заранее расположен к анализу любой информации, иначе никак не определить: "нужная" ли эта информация или "ненужная". Поэтому, если доля этой самой "ненужной" информации велика, то мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую", – уточнил профессор Каплан.По его словам, не стоит отказываться от смартфонов из-за боязни, что их использование может отрицательно сказаться на вашей памяти, просто не нужно злоупотреблять гаджетами и посвящать им слишком много времени.

https://ria.ru/20210324/zaschita-1602550282.html

https://ria.ru/20210203/zvonok-1595773952.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр каплан, россия, смартфоны, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, технологии, общество