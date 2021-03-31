Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/mozambik-1603679091.html
Боевики покинули захваченный город в Мозамбике
Боевики покинули захваченный город в Мозамбике
Боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции, сообщил РИА Новости начальник полиции... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:01
2021-03-31T18:21
мозамбик
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603628234_0:202:1600:1102_1920x0_80_0_0_ed2308da1825768b269aa72037eabe14.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции, сообщил РИА Новости начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте."В настоящий момент полицейские и вооруженные силы Мозамбика контролируют город, он отбит у боевиков. Боевики ушли из города", - заявил Чикоте.Мозамбикские власти не видят угрозы, что боевики, взявшие город Пальма, захватят другие города, сообщил он."Нет, сейчас нет никаких предпосылок к этому", - заявил глава полиции в ответ на вопрос о риске для соседних с Пальмой городов.Исламистские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек.По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвимых слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули в том числе около 2 тысяч иностранных работников.
https://ria.ru/20210331/mozambik-1603632337.html
https://ria.ru/20210329/palma-1603332809.html
мозамбик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603628234_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a8b1a739132757a738c196226cec606a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мозамбик, в мире

Боевики покинули захваченный город в Мозамбике

18:01 31.03.2021 (обновлено: 18:21 31.03.2021)
 
© REUTERS / Dyck Advisory GroupВертолет Dyck Advisory Group приземляется в Пальме, Мозамбик
Вертолет Dyck Advisory Group приземляется в Пальме, Мозамбик - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© REUTERS / Dyck Advisory Group
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции, сообщил РИА Новости начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте.
"В настоящий момент полицейские и вооруженные силы Мозамбика контролируют город, он отбит у боевиков. Боевики ушли из города", - заявил Чикоте.
Автомобиль, перевозивший гражданских лиц и попавший в засаду, на обочине дороги в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 14:47
В ООН прокомментировали ситуацию в Мозамбике
Мозамбикские власти не видят угрозы, что боевики, взявшие город Пальма, захватят другие города, сообщил он.
"Нет, сейчас нет никаких предпосылок к этому", - заявил глава полиции в ответ на вопрос о риске для соседних с Пальмой городов.
Исламистские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек.
Grande Hotel Beira - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:04
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Мозамбике, сообщили СМИ
По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвимых слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули в том числе около 2 тысяч иностранных работников.
 
МозамбикВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния