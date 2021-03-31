https://ria.ru/20210331/mozambik-1603679091.html

Боевики покинули захваченный город в Мозамбике

Боевики покинули захваченный город в Мозамбике

Боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции, сообщил РИА Новости начальник полиции... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:01

2021-03-31T18:01

2021-03-31T18:21

мозамбик

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике, сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции, сообщил РИА Новости начальник полиции провинции Пемба Висенте Чикоте."В настоящий момент полицейские и вооруженные силы Мозамбика контролируют город, он отбит у боевиков. Боевики ушли из города", - заявил Чикоте.Мозамбикские власти не видят угрозы, что боевики, взявшие город Пальма, захватят другие города, сообщил он."Нет, сейчас нет никаких предпосылок к этому", - заявил глава полиции в ответ на вопрос о риске для соседних с Пальмой городов.Исламистские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек.По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвимых слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули в том числе около 2 тысяч иностранных работников.

https://ria.ru/20210331/mozambik-1603632337.html

https://ria.ru/20210329/palma-1603332809.html

мозамбик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мозамбик, в мире