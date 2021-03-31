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В ООН прокомментировали ситуацию в Мозамбике
В ООН прокомментировали ситуацию в Мозамбике
Более пяти тысяч человек бежали из захваченного боевиками города Пальма на севере Мозамбика, еще тысячи находятся на пути к безопасным местам, заявили РИА... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:47
2021-03-31T14:47
нападение боевиков в мозамбике
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
мозамбик
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Более пяти тысяч человек бежали из захваченного боевиками города Пальма на севере Мозамбика, еще тысячи находятся на пути к безопасным местам, заявили РИА Новости в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) ООН."Мы зафиксировали, что более 5300 человек, спасающихся от насилия в Пальме, уже прибыли в районы Нангаде, Муэда, Монтепуэс и Пемба. Число людей, перемещенных в результате этого ужасного инцидента, может быть еще больше. У нас есть информация, что тысячи других людей добираются до более безопасных мест пешком, на лодках и автобусах", - сообщил РИА Новости представитель УВКБ ООН Савиану Абреу."ООН и гуманитарные партнеры находятся на местах и быстро оказывают помощь людям, пострадавшим из-за этой ужасной ситуации в Пальме. Однако мы работаем на пределе и срочно нуждаемся в дополнительном финансировании для реагирования на этот новый кризис", - заявил Абреу."Ситуация действительно вызывает беспокойство, и люди прибывают в места назначения измученными, травмированными, многие ранены. Многие из них дети без сопровождения, которые либо потеряли своих родителей, либо были разлучены с ними, когда спасались от нападения. Им нужна не только еда и вода, но и срочная медицинская помощь и психологическая поддержка", - сообщил он.
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нападение боевиков в мозамбике, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, мозамбик, в мире

В ООН прокомментировали ситуацию в Мозамбике

14:47 31.03.2021
 
© REUTERS / Dyck Advisory GroupАвтомобиль, перевозивший гражданских лиц и попавший в засаду, на обочине дороги в Мозамбике
Автомобиль, перевозивший гражданских лиц и попавший в засаду, на обочине дороги в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© REUTERS / Dyck Advisory Group
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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Более пяти тысяч человек бежали из захваченного боевиками города Пальма на севере Мозамбика, еще тысячи находятся на пути к безопасным местам, заявили РИА Новости в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) ООН.
"Мы зафиксировали, что более 5300 человек, спасающихся от насилия в Пальме, уже прибыли в районы Нангаде, Муэда, Монтепуэс и Пемба. Число людей, перемещенных в результате этого ужасного инцидента, может быть еще больше. У нас есть информация, что тысячи других людей добираются до более безопасных мест пешком, на лодках и автобусах", - сообщил РИА Новости представитель УВКБ ООН Савиану Абреу.
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"ООН и гуманитарные партнеры находятся на местах и быстро оказывают помощь людям, пострадавшим из-за этой ужасной ситуации в Пальме. Однако мы работаем на пределе и срочно нуждаемся в дополнительном финансировании для реагирования на этот новый кризис", - заявил Абреу.
"Ситуация действительно вызывает беспокойство, и люди прибывают в места назначения измученными, травмированными, многие ранены. Многие из них дети без сопровождения, которые либо потеряли своих родителей, либо были разлучены с ними, когда спасались от нападения. Им нужна не только еда и вода, но и срочная медицинская помощь и психологическая поддержка", - сообщил он.
 
Нападение боевиков в МозамбикеУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНМозамбикВ мире
 
 
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