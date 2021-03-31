https://ria.ru/20210331/mozambik-1603632337.html

В ООН прокомментировали ситуацию в Мозамбике

В ООН прокомментировали ситуацию в Мозамбике

Более пяти тысяч человек бежали из захваченного боевиками города Пальма на севере Мозамбика, еще тысячи находятся на пути к безопасным местам, заявили РИА... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:47

2021-03-31T14:47

2021-03-31T14:47

нападение боевиков в мозамбике

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

оон

мозамбик

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Более пяти тысяч человек бежали из захваченного боевиками города Пальма на севере Мозамбика, еще тысячи находятся на пути к безопасным местам, заявили РИА Новости в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) ООН."Мы зафиксировали, что более 5300 человек, спасающихся от насилия в Пальме, уже прибыли в районы Нангаде, Муэда, Монтепуэс и Пемба. Число людей, перемещенных в результате этого ужасного инцидента, может быть еще больше. У нас есть информация, что тысячи других людей добираются до более безопасных мест пешком, на лодках и автобусах", - сообщил РИА Новости представитель УВКБ ООН Савиану Абреу."ООН и гуманитарные партнеры находятся на местах и быстро оказывают помощь людям, пострадавшим из-за этой ужасной ситуации в Пальме. Однако мы работаем на пределе и срочно нуждаемся в дополнительном финансировании для реагирования на этот новый кризис", - заявил Абреу."Ситуация действительно вызывает беспокойство, и люди прибывают в места назначения измученными, травмированными, многие ранены. Многие из них дети без сопровождения, которые либо потеряли своих родителей, либо были разлучены с ними, когда спасались от нападения. Им нужна не только еда и вода, но и срочная медицинская помощь и психологическая поддержка", - сообщил он.

https://ria.ru/20210329/palma-1603332809.html

мозамбик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение боевиков в мозамбике, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, мозамбик, в мире