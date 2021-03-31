https://ria.ru/20210331/morgenshtern-1603448761.html

Моргенштерн сделал себе и подруге многомиллионные подарки

Моргенштерн сделал себе и подруге многомиллионные подарки

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) на 21-й день рождения подруги Дилары Зинатуллиной сделал ей роскошный подарок стоимостью несколько миллионов рублей. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T03:40

2021-03-31T03:40

2021-03-31T03:40

стиль жизни

подруга

подарок

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) на 21-й день рождения подруги Дилары Зинатуллиной сделал ей роскошный подарок стоимостью несколько миллионов рублей.Рэпер вручил Диларе кейс с пятью миллионами рублей. "Это на вложения в себя и на все, что тебе нужно", — обратился к возлюбленной Моргенштерн. На этом музыкант не остановился и позже сделал девушке еще один подарок: роскошный внедорожник красного цвета. Впрочем, себя музыкант тоже не обидел."Малышку порадовал, теперь можно и себе подарочек позволить", — написал он в следующей публикации и показал процесс покупки нового Porsche золотого цвета, стоимость которого около 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210330/morgenshtern-1603499381.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, подруга, подарок, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, знаменитости, звезды