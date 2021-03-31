https://ria.ru/20210331/morgenshtern-1603448761.html
Моргенштерн сделал себе и подруге многомиллионные подарки
Моргенштерн сделал себе и подруге многомиллионные подарки
Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) на 21-й день рождения подруги Дилары Зинатуллиной сделал ей роскошный подарок стоимостью несколько миллионов рублей. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:40
2021-03-31T03:40
2021-03-31T03:40
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) на 21-й день рождения подруги Дилары Зинатуллиной сделал ей роскошный подарок стоимостью несколько миллионов рублей.Рэпер вручил Диларе кейс с пятью миллионами рублей. "Это на вложения в себя и на все, что тебе нужно", — обратился к возлюбленной Моргенштерн. На этом музыкант не остановился и позже сделал девушке еще один подарок: роскошный внедорожник красного цвета. Впрочем, себя музыкант тоже не обидел."Малышку порадовал, теперь можно и себе подарочек позволить", — написал он в следующей публикации и показал процесс покупки нового Porsche золотого цвета, стоимость которого около 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210330/morgenshtern-1603499381.html
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стиль жизни, подруга, подарок, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, знаменитости, звезды