https://ria.ru/20210331/minirovanie-1603666102.html
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве
Сотрудников мэрии Казани эвакуировали в среду днём из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщили в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:57
2021-03-31T16:57
2021-03-31T16:57
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казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Сотрудников мэрии Казани эвакуировали в среду днём из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщили в пресс-службе мэрии."Да, поступил сигнал, согласно правилам, эвакуировались", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о проводимой в мэрии эвакуации.От каких-либо подробностей он воздержался, добавив лишь, что в настоящее время сотрудники уже возвращаются в здание.В среду также сообщалось о "минировании" зданий мэрий Тюмени, Саратова, Омска, Сургута и Новосибирска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210326/minirovanie-1602985611.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), казань, происшествия