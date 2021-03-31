https://ria.ru/20210331/minirovanie-1603562183.html

Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников мэрии Новосибирска эвакуируют из-за письма о минировании здания, сообщает горадминистрация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:57

2021-03-31T08:57

2021-03-31T09:36

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Сотрудников мэрии Новосибирска эвакуируют из-за письма о минировании здания, сообщает горадминистрация в Telegram-канале.Анонимное письмо пришло по электронной почте. Правоохранительные органы проводят проверку.Кроме того, в Новосибирске "заминировали" три станции метро — "Красный проспект", "Площадь Ленина" и "Октябрьская". Станции на время закрыли, кинологи их проверили, но угроза не подтвердилась. Сейчас метро работает в обычном режиме.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василия Пискарева, за последние несколько число ложных сообщений о минировании достигло 16 тысяч. В основном они приходят из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов и Японии.

https://ria.ru/20210331/meriya-1603560849.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовые звонки о "минировании" зданий в россии, новосибирск, происшествия