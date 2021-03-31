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https://ria.ru/20210331/minirovanie-1603562183.html
Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников мэрии Новосибирска эвакуируют из-за письма о минировании здания, сообщает горадминистрация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:57
2021-03-31T09:36
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Сотрудников мэрии Новосибирска эвакуируют из-за письма о минировании здания, сообщает горадминистрация в Telegram-канале.Анонимное письмо пришло по электронной почте. Правоохранительные органы проводят проверку.Кроме того, в Новосибирске "заминировали" три станции метро — "Красный проспект", "Площадь Ленина" и "Октябрьская". Станции на время закрыли, кинологи их проверили, но угроза не подтвердилась. Сейчас метро работает в обычном режиме.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василия Пискарева, за последние несколько число ложных сообщений о минировании достигло 16 тысяч. В основном они приходят из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов и Японии.
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массовые звонки о "минировании" зданий в россии, новосибирск, происшествия

Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании

08:57 31.03.2021 (обновлено: 09:36 31.03.2021)
 
Мэрия горда Новосибирска
Мэрия горда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Сотрудников мэрии Новосибирска эвакуируют из-за письма о минировании здания, сообщает горадминистрация в Telegram-канале.
Анонимное письмо пришло по электронной почте. Правоохранительные органы проводят проверку.
Кроме того, в Новосибирске "заминировали" три станции метро — "Красный проспект", "Площадь Ленина" и "Октябрьская". Станции на время закрыли, кинологи их проверили, но угроза не подтвердилась. Сейчас метро работает в обычном режиме.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василия Пискарева, за последние несколько число ложных сообщений о минировании достигло 16 тысяч. В основном они приходят из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов и Японии.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 08:39
Неизвестные "заминировали" здание мэрии Сургута, сообщил источник
 
Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииНовосибирскПроисшествия
 
 
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