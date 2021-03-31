https://ria.ru/20210331/million-1603708270.html

Спикер Рады Разумков задекларировал более миллиона долларов наличными

Спикер Рады Разумков задекларировал более миллиона долларов наличными

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков держит наличными более 1 миллиона долларов, соответствующие данные размещены в его декларации, которая... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:28

2021-03-31T21:28

2021-03-31T21:28

дмитрий разумков

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николаевская область

в мире

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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков держит наличными более 1 миллиона долларов, соответствующие данные размещены в его декларации, которая опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции."Наличные средства - 28 530 000 гривен (1,02 миллиона долларов - ред.) … 75 тысяч долларов", - говорится в тексте документа. Жена Разумкова держит около 35 тысяч долларов наличными в гривневом эквиваленте, 140 тысяч долларов и 45 тысяч евро. Кроме того, у спикера есть вклады в банках.Также у Разумкова в собственности есть два дома в Киевской и Николаевской областях площадью почти 500 квадратных метров, несколько земельных участков площадью около и более 1 тысячи квадратных метров, офис и квартиры площадью почти 80 квадратных метров, более 165 квадратных метров, 44 квадратных метров и 73 квадратных метра, а также ряд нежилых помещений. На спикера Рады оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, у его жены есть Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5.За 2020 год Разумков заработал почти 20 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210331/zelenskiy-1603683075.html

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дмитрий разумков, toyota land cruiser prado, tesla motors, toyota camry, bmw x5, николаевская область, в мире