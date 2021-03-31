https://ria.ru/20210331/million-1603708270.html
Спикер Рады Разумков задекларировал более миллиона долларов наличными
Спикер Рады Разумков задекларировал более миллиона долларов наличными
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков держит наличными более 1 миллиона долларов, соответствующие данные размещены в его декларации, которая... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:28
2021-03-31T21:28
2021-03-31T21:28
дмитрий разумков
toyota land cruiser prado
tesla motors
toyota camry
bmw x5
николаевская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5022529caf7d39663816ad54d7e69aa.jpg
КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков держит наличными более 1 миллиона долларов, соответствующие данные размещены в его декларации, которая опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции."Наличные средства - 28 530 000 гривен (1,02 миллиона долларов - ред.) … 75 тысяч долларов", - говорится в тексте документа. Жена Разумкова держит около 35 тысяч долларов наличными в гривневом эквиваленте, 140 тысяч долларов и 45 тысяч евро. Кроме того, у спикера есть вклады в банках.Также у Разумкова в собственности есть два дома в Киевской и Николаевской областях площадью почти 500 квадратных метров, несколько земельных участков площадью около и более 1 тысячи квадратных метров, офис и квартиры площадью почти 80 квадратных метров, более 165 квадратных метров, 44 квадратных метров и 73 квадратных метра, а также ряд нежилых помещений. На спикера Рады оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, у его жены есть Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5.За 2020 год Разумков заработал почти 20 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210331/zelenskiy-1603683075.html
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_20969c1d4ab3f926603872f58b187d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий разумков, toyota land cruiser prado, tesla motors, toyota camry, bmw x5, николаевская область, в мире