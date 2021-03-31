https://ria.ru/20210331/mikrozaymy-1603556300.html

Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T06:48

2021-03-31T06:48

2021-03-31T09:28

россия

микрозаймы

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем. При этом их доля от всех выданных в стране микрозаймов, наоборот, немного снизилась - на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.Вырос в феврале и объем "плохих" микрозаймов - за месяц он увеличился на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля "просрочки" в общем портфеле подросла в прошлом месяце примерно на 0,5 процентного пункта - до 34,7%.Микрофинансовые организации в феврале сократили число выданных займов россиянам на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд, а средний размер микрозайма - на 0,4%, до 13 107 рублей. В итоге сумма выдач в прошлом месяце снизилась на 7,6%, до 23,8 миллиарда рублей, что стало минимальным результатом с сентября прошлого года.По итогам февраля общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 миллиарда рублей, что больше показателя января на 0,7%.

https://ria.ru/20201115/prosrochka-1584677336.html

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россия, микрозаймы, москва, общество, экономика