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Россияне просрочили рекордное число микрозаймов
Россияне просрочили рекордное число микрозаймов
Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:48
2021-03-31T09:28
россия
микрозаймы
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем. При этом их доля от всех выданных в стране микрозаймов, наоборот, немного снизилась - на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.Вырос в феврале и объем "плохих" микрозаймов - за месяц он увеличился на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля "просрочки" в общем портфеле подросла в прошлом месяце примерно на 0,5 процентного пункта - до 34,7%.Микрофинансовые организации в феврале сократили число выданных займов россиянам на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд, а средний размер микрозайма - на 0,4%, до 13 107 рублей. В итоге сумма выдач в прошлом месяце снизилась на 7,6%, до 23,8 миллиарда рублей, что стало минимальным результатом с сентября прошлого года.По итогам февраля общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 миллиарда рублей, что больше показателя января на 0,7%.
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россия, микрозаймы, москва, общество, экономика

Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

06:48 31.03.2021 (обновлено: 09:28 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковОбъявление о кредитах на улице в Москве
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем. При этом их доля от всех выданных в стране микрозаймов, наоборот, немного снизилась - на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.
Вырос в феврале и объем "плохих" микрозаймов - за месяц он увеличился на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля "просрочки" в общем портфеле подросла в прошлом месяце примерно на 0,5 процентного пункта - до 34,7%.
Микрофинансовые организации в феврале сократили число выданных займов россиянам на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд, а средний размер микрозайма - на 0,4%, до 13 107 рублей. В итоге сумма выдач в прошлом месяце снизилась на 7,6%, до 23,8 миллиарда рублей, что стало минимальным результатом с сентября прошлого года.
По итогам февраля общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 миллиарда рублей, что больше показателя января на 0,7%.
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Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
 
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