https://ria.ru/20210331/mikroelektronika-1603568973.html

Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике

Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ совместно с Минпромторгом до конца апреля создать экспериментальные стенды для формирования и развития... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:51

2021-03-31T09:51

2021-03-31T09:51

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568496344_0:162:3098:1904_1920x0_80_0_0_4b171379c423947025ea548b3f0e8d46.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ совместно с Минпромторгом до конца апреля создать экспериментальные стенды для формирования и развития спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Минцифры совместно с Минпромторгом до конца апреля должны разработать и создать экспериментальные стенды, которые позволят улучшить развитие спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию. Экспериментальные стенды - это пилотные площадки на базе инфраструктуры крупнейших российских потребителей электроники с применением программно-аппаратных решений ключевых производителей российской электронной продукции и микропроцессоров", - уточнили в аппарате.Как отметил вице-премьер, целью создания стендов является апробация имеющихся разработок в условиях, практически приближенных к реальным требованиям рынка."Также потенциальные заказчики смогут сравнить характеристики отечественных решений с ведущими мировыми брендами и дадут российским производителям объективную обратную связь от конечного потребителя по необходимым направлениям развития их продукции. Помимо этого стенды позволят компаниям потребителям, якорным заказчикам, более точно определить те ниши и направления собственной информационной инфраструктуры, в которых применение разработок отечественной электроники наиболее эффективно", - пояснил Чернышенко.К реализации мероприятий будут привлечены ключевые российские государственные и коммерческие потребители электроники, производители российской электронной продукции и микропроцессоров и федеральные органы власти.В аппарате также отметили, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил в полномочия Чернышенко формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности.

https://ria.ru/20210303/mikroelektronika-1599743324.html

https://ria.ru/20201209/mishustin-1588450289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика