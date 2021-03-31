https://ria.ru/20210331/mikroelektronika-1603568973.html
Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике
Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ совместно с Минпромторгом до конца апреля создать экспериментальные стенды для формирования и развития... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:51
2021-03-31T09:51
2021-03-31T09:51
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ совместно с Минпромторгом до конца апреля создать экспериментальные стенды для формирования и развития спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Минцифры совместно с Минпромторгом до конца апреля должны разработать и создать экспериментальные стенды, которые позволят улучшить развитие спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию. Экспериментальные стенды - это пилотные площадки на базе инфраструктуры крупнейших российских потребителей электроники с применением программно-аппаратных решений ключевых производителей российской электронной продукции и микропроцессоров", - уточнили в аппарате.Как отметил вице-премьер, целью создания стендов является апробация имеющихся разработок в условиях, практически приближенных к реальным требованиям рынка."Также потенциальные заказчики смогут сравнить характеристики отечественных решений с ведущими мировыми брендами и дадут российским производителям объективную обратную связь от конечного потребителя по необходимым направлениям развития их продукции. Помимо этого стенды позволят компаниям потребителям, якорным заказчикам, более точно определить те ниши и направления собственной информационной инфраструктуры, в которых применение разработок отечественной электроники наиболее эффективно", - пояснил Чернышенко.К реализации мероприятий будут привлечены ключевые российские государственные и коммерческие потребители электроники, производители российской электронной продукции и микропроцессоров и федеральные органы власти.В аппарате также отметили, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил в полномочия Чернышенко формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности.
https://ria.ru/20210303/mikroelektronika-1599743324.html
https://ria.ru/20201209/mishustin-1588450289.html
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дмитрий чернышенко, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
поручил Минцифры РФ совместно с Минпромторгом
до конца апреля создать экспериментальные стенды для формирования и развития спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Минцифры совместно с Минпромторгом до конца апреля должны разработать и создать экспериментальные стенды, которые позволят улучшить развитие спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию. Экспериментальные стенды - это пилотные площадки на базе инфраструктуры крупнейших российских потребителей электроники с применением программно-аппаратных решений ключевых производителей российской электронной продукции и микропроцессоров", - уточнили в аппарате.
Как отметил вице-премьер, целью создания стендов является апробация имеющихся разработок в условиях, практически приближенных к реальным требованиям рынка.
"Также потенциальные заказчики смогут сравнить характеристики отечественных решений с ведущими мировыми брендами и дадут российским производителям объективную обратную связь от конечного потребителя по необходимым направлениям развития их продукции. Помимо этого стенды позволят компаниям потребителям, якорным заказчикам, более точно определить те ниши и направления собственной информационной инфраструктуры, в которых применение разработок отечественной электроники наиболее эффективно", - пояснил Чернышенко.
К реализации мероприятий будут привлечены ключевые российские государственные и коммерческие потребители электроники, производители российской электронной продукции и микропроцессоров и федеральные органы власти.
В аппарате также отметили, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин
включил в полномочия Чернышенко формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности.