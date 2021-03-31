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В Антарктиде найдены свидетельства падения крупного метеорита

В Антарктиде найдены свидетельства падения крупного метеорита

Оплавленные частицы внеземного вещества, собранные учеными в Восточной Антарктиде, указывают на то, что примерно 430 тысяч лет назад здесь произошло падение... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:00

2021-03-31T21:00

2021-03-31T21:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Оплавленные частицы внеземного вещества, собранные учеными в Восточной Антарктиде, указывают на то, что примерно 430 тысяч лет назад здесь произошло падение крупного метеорита или астероида, который не оставил после себя кратера, потому что превратился в струю расплавленного материала еще на подлете к Земле. Тем не менее, сила этого ударного события, по оценкам авторов, была выше, чем от падения Тунгусского метеорита. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Международная группа геологов и планетологов под руководством доктора Матиаса ван Гиннекена (Matthias Van Ginneken) из Школы физических наук Кентского университета в Великобритании обнаружила в районе гор Сер-Рондане (Земля Королевы Мод, Восточная Антарктида) свидетельства того, что 430 тысяч лет назад здесь произошло мощное ударное событие — падение астероида или крупного метеорита размером от 100 до 150 метров.Ученые нашли крошечные частицы — сферулы конденсации размером от 100 до 300 микрометров, которые сформировались, когда метеорит, немного не долетев до земли, взорвался недалеко от поверхности, выпустив струю расплавленного и испаренного материала. Специалисты относят такие события к переходному типу, занимающему промежуточное положение между взрывами внеземных тел в атмосфере и импактными событиями, в результате которых образуются метеоритные кратеры.Несмотря на то, что, по оценкам ученых, крупные воздушные взрывы происходят гораздо чаще, чем удары метеоритов, образующих кратеры, а некоторые из подобных событий были достаточно мощными, зафиксировать их в геологической летописи очень трудно, так как все, что остается от них — это мельчайшие оплавленные частицы внеземного вещества.Для идентификации и изучения 17 черных сферических частиц, найденных вблизи вершины Валнумфьелле в горах Сер-Рондане, авторы использовали современные методы микроскопии и лазерного анализа. Оказалось, что по своему составу собранные исследователями сферулы относятся к хондритам, а соотношение микроэлементов и высокое содержание никеля подтверждает их первично внеземную природу. Однако уникальные изотопные сигнатуры кислорода указывают на то, что при падении частицы взаимодействовали с антарктическим ледниковым покровом.Путем численного моделирования ученые доказали, что по своему масштабу это было событие более крупное, чем падение Тунгусского метеорита в 1908 году или Челябинского — в 2013-м."Такие ударные события не угрожают деятельности человека, если они происходят над Антарктидой. Но если они произойдут над густонаселенным районом, это приведет к миллионам жертв и серьезному ущербу на расстояниях до сотен километров", — приводятся в пресс-релизе Кентского университета слова доктора ван Гиннекена.Поэтому ученые призывают на основе полученных ими данных провести ревизию подобных событий в геологической истории, чтобы лучше представлять их частоту и потенциальную угрозу."Поскольку антарктический ледяной щит покрывает только около девяти процентов территории суши Земли, мы рекомендуем, чтобы будущие исследования были сосредоточены на выявлении аналогичных событий в других местах, таких как скалистые склоны или неглубокие океанические фундаменты, в кернах глубоководных отложений и толщах осадочных пород", — говорит ван Гиннекен.

https://ria.ru/20210312/asteroid-1600954187.html

https://ria.ru/20210215/chiksulub-1597512659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

метеориты, земля - риа наука, космос - риа наука, антарктида