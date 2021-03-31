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Силуанов предостерег от махинаций при экспорте драгоценных металлов
Силуанов предостерег от махинаций при экспорте драгоценных металлов
Минфин РФ видит значительные риски занижения данных о реальном содержании драгоценных металлов, в том числе золота, в экспортируемом из России сырье, заявил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:13
2021-03-31T20:13
россия
федеральная пробирная палата
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
почта россии
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин РФ видит значительные риски занижения данных о реальном содержании драгоценных металлов, в том числе золота, в экспортируемом из России сырье, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты."Мы видим, что существуют значительные риски занижения содержания драгоценных металлов в экспортируемых сырьевых товарах, и нам необходимо усилить контроль. Поэтому создание государственной лаборатории, о которой мы говорили с руководством Пробирной палаты, позволит избежать умышленного искажения данных по содержанию драгметаллов с целью занижения валютной выручки. В этой связи уже готовятся изменения в соответствующий указ президента. Просьба ускорить и не задерживать подготовку этого решения", - сказал Силуанов.По его словам, пересмотр условий экспорта российских товаров и сырья, которые содержат драгоценные металлы, относится к одному из основных направлений совместной работы Минфина и Пробирной палаты."Ежегодно на экспорт вывозится около 2 миллионов тонн руды. Мы знаем, что под предлогом низкого содержания драгметаллов, как заявляется, которые могут быть извлечены за рубежом, не у нас в Российской Федерации, вывозится большое количество таких сырьевых товаров за рубеж", - рассказал он."Наша задача - создать благоприятные условия для переработки, производства и экспорта продукции, которые позволят загрузить и наши аффинажные предприятия, и будут способствовать росту объемов российского производства. Здесь нам необходимо отработать вопрос с заинтересованными ведомствами", – добавил он.С другой стороны, по его словам, властям стоит рассмотреть вопрос об облегчении госконтроля при экспорте готовых изделий из драгоценных камней. "Сейчас, например, процедура оформления на экспорт пары сережек и железнодорожного состава руды с драгметаллами абсолютно идентичная. Поэтому нам необходимо совместно с таможенной службой, "Почтой России" предложить решения и проработать механизмы, которые упростят вопрос госконтроля при экспорте товаров и сырья", - заявил он.
https://ria.ru/20210220/zoloto-1598259122.html
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россия, федеральная пробирная палата, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), почта россии, экономика

Силуанов предостерег от махинаций при экспорте драгоценных металлов

20:13 31.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин РФ видит значительные риски занижения данных о реальном содержании драгоценных металлов, в том числе золота, в экспортируемом из России сырье, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты.
"Мы видим, что существуют значительные риски занижения содержания драгоценных металлов в экспортируемых сырьевых товарах, и нам необходимо усилить контроль. Поэтому создание государственной лаборатории, о которой мы говорили с руководством Пробирной палаты, позволит избежать умышленного искажения данных по содержанию драгметаллов с целью занижения валютной выручки. В этой связи уже готовятся изменения в соответствующий указ президента. Просьба ускорить и не задерживать подготовку этого решения", - сказал Силуанов.
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По его словам, пересмотр условий экспорта российских товаров и сырья, которые содержат драгоценные металлы, относится к одному из основных направлений совместной работы Минфина и Пробирной палаты.
"Ежегодно на экспорт вывозится около 2 миллионов тонн руды. Мы знаем, что под предлогом низкого содержания драгметаллов, как заявляется, которые могут быть извлечены за рубежом, не у нас в Российской Федерации, вывозится большое количество таких сырьевых товаров за рубеж", - рассказал он.
"Наша задача - создать благоприятные условия для переработки, производства и экспорта продукции, которые позволят загрузить и наши аффинажные предприятия, и будут способствовать росту объемов российского производства. Здесь нам необходимо отработать вопрос с заинтересованными ведомствами", – добавил он.
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С другой стороны, по его словам, властям стоит рассмотреть вопрос об облегчении госконтроля при экспорте готовых изделий из драгоценных камней. "Сейчас, например, процедура оформления на экспорт пары сережек и железнодорожного состава руды с драгметаллами абсолютно идентичная. Поэтому нам необходимо совместно с таможенной службой, "Почтой России" предложить решения и проработать механизмы, которые упростят вопрос госконтроля при экспорте товаров и сырья", - заявил он.
 
РоссияФедеральная пробирная палатаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Почта РоссииЭкономика
 
 
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