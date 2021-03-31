Мэрию Тюмени эвакуировали из-за сообщения о минировании
13:52 31.03.2021 (обновлено: 14:27 31.03.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Сотрудников администрации Тюмени эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Поступило сообщение о "минировании". Эвакуация была", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе региональной Росгвардии, на месте работает группа разминирования.
Сегодня также сообщалось о "минировании" зданий мэрии Саратова, Омска, Сургута и Новосибирска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
По уточненным данным, сообщение о "минировании" администрации Тюмени оказалось ложным, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Выезжали специалисты всех служб. В результате обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Росгвардии РИА Новости также подтвердили, что специалисты группы разминирования не нашли взрывчатых веществ. В самой мэрии добавили, что всем сотрудникам администрации разрешили вернуться на рабочие места после проверки.