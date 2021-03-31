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Мэрию Тюмени эвакуировали из-за сообщения о минировании
Мэрию Тюмени эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников администрации Тюмени эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:52
2021-03-31T14:27
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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тюмень
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сша
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Сотрудников администрации Тюмени эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе региональной Росгвардии, на месте работает группа разминирования.Сегодня также сообщалось о "минировании" зданий мэрии Саратова, Омска, Сургута и Новосибирска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.По уточненным данным, сообщение о "минировании" администрации Тюмени оказалось ложным, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.В пресс-службе Росгвардии РИА Новости также подтвердили, что специалисты группы разминирования не нашли взрывчатых веществ. В самой мэрии добавили, что всем сотрудникам администрации разрешили вернуться на рабочие места после проверки.
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василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюмень, япония, сша, происшествия

Мэрию Тюмени эвакуировали из-за сообщения о минировании

13:52 31.03.2021 (обновлено: 14:27 31.03.2021)
 
© Depositphotos / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / feanaro
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Сотрудников администрации Тюмени эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Поступило сообщение о "минировании". Эвакуация была", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе региональной Росгвардии, на месте работает группа разминирования.
Сегодня также сообщалось о "минировании" зданий мэрии Саратова, Омска, Сургута и Новосибирска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
По уточненным данным, сообщение о "минировании" администрации Тюмени оказалось ложным, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Выезжали специалисты всех служб. В результате обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Росгвардии РИА Новости также подтвердили, что специалисты группы разминирования не нашли взрывчатых веществ. В самой мэрии добавили, что всем сотрудникам администрации разрешили вернуться на рабочие места после проверки.
 
Василий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТюменьЯпонияСШАПроисшествия
 
 
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