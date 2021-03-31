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Неизвестные "заминировали" здание мэрии Сургута, сообщил источник
Неизвестные "заминировали" здание мэрии Сургута, сообщил источник
Неизвестные сообщили о том, что здание администрации Сургута "заминировано", работников эвакуируют, идет проверка, сообщил РИА Новости в среду источник в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:39
2021-03-31T10:25
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сургут
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Неизвестные сообщили о том, что здание администрации Сургута "заминировано", работников эвакуируют, идет проверка, сообщил РИА Новости в среду источник в местных экстренных службах.Источник в администрации Сургута подтвердил, что сотрудникам мэрии утром в среду пришлось эвакуироваться, однако не уточнил, с чем связана эта мера.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Опасных предметов в здании администрации Сургута (ХМАО), где эвакуировали сотрудников из-за анонимного сообщения о "минировании", не обнаружено, позже заявил РИА Новости источник в местных экстренных службах.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210326/minirovanie-1602985611.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сургут

Неизвестные "заминировали" здание мэрии Сургута, сообщил источник

08:39 31.03.2021 (обновлено: 10:25 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Неизвестные сообщили о том, что здание администрации Сургута "заминировано", работников эвакуируют, идет проверка, сообщил РИА Новости в среду источник в местных экстренных службах.
"Поступило сообщение, что здание администрации якобы заминировано. Сейчас идет эвакуация людей из здания, на месте работают все экстренные службы", - сказал собеседник агентства.
Источник в администрации Сургута подтвердил, что сотрудникам мэрии утром в среду пришлось эвакуироваться, однако не уточнил, с чем связана эта мера.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Опасных предметов в здании администрации Сургута (ХМАО), где эвакуировали сотрудников из-за анонимного сообщения о "минировании", не обнаружено, позже заявил РИА Новости источник в местных экстренных службах.
"На данный момент обследование завершено, ничего опасного не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:56
Все школы и детские сады в Подмосковье получили сообщения о минировании
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сургут
 
 
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