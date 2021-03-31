https://ria.ru/20210331/meriya-1603560849.html

Неизвестные "заминировали" здание мэрии Сургута, сообщил источник

Неизвестные "заминировали" здание мэрии Сургута, сообщил источник

Неизвестные сообщили о том, что здание администрации Сургута "заминировано", работников эвакуируют, идет проверка, сообщил РИА Новости в среду источник в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:39

2021-03-31T08:39

2021-03-31T10:25

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сургут

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Неизвестные сообщили о том, что здание администрации Сургута "заминировано", работников эвакуируют, идет проверка, сообщил РИА Новости в среду источник в местных экстренных службах.Источник в администрации Сургута подтвердил, что сотрудникам мэрии утром в среду пришлось эвакуироваться, однако не уточнил, с чем связана эта мера.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Опасных предметов в здании администрации Сургута (ХМАО), где эвакуировали сотрудников из-за анонимного сообщения о "минировании", не обнаружено, позже заявил РИА Новости источник в местных экстренных службах.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210326/minirovanie-1602985611.html

россия

сургут

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сургут