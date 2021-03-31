https://ria.ru/20210331/mel-1603648531.html

Посольство в Литве назвало ситуацию с россиянином Мелем издевательством

Посольство в Литве назвало ситуацию с россиянином Мелем издевательством

Посольство России в Литве называет циничным продление россиянину Юрию Мелю срока лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года до десяти лет,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:48

2021-03-31T15:48

2021-03-31T16:11

россия

юрий мель

вильнюс

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/58436/91/584369152_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_8ed9d68076ee8fba6d6a12256648cb4b.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Литве называет циничным продление россиянину Юрию Мелю срока лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года до десяти лет, расценивает это как откровенное издевательство.Апелляционный суд Литвы в среду вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет. Его сослуживцу Геннадию Иванову, проживавшему в то время в Вильнюсе, также ужесточили наказание - ему предстоит провести пять лет за решеткой."Выражаем крайнее возмущение вынесенным 31 марта Апелляционным судом Литвы вердиктом в отношении граждан Российской Федерации по политизированному "делу 13 января" о событиях у Вильнюсской телебашни в 1991 году. В их числе - подвергнутые суду в очном порядке Ю.Н. Мель и Г.А. Иванов, которым ужесточили наказание. Особенно циничным является решение продлить еще на 3 года заключение офицеру запаса российской армии Ю.Н.Мелю, уже отбывшему в литовской тюрьме семилетний срок. Расцениваем этот шаг здешней т.н. "фемиды" как откровенное издевательство над ни в чем не повинным человеком", - говорится в сообщении на сайте посольства."Принимая такое заведомо неправомерное решение, литовский суд явно действовал в угоду охваченным русофобией властным структурам, проигнорировав допущенные в ходе процесса вопиющие нарушения как международного, так и литовского законодательства. В частности, фигурантов данного "дела" обвинили по не существовавшим в начале 1990 годов статьям, что противоречит основополагающему принципу недопустимости придания уголовному закону обратной силы. Противоправные действия в отношении граждан России без ответа с нашей стороны, безусловно, не останутся. Будем продолжать отстаивать их права и законные интересы", - говорится в сообщении на сайте посольства.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

https://ria.ru/20210319/potok-1602000786.html

россия

вильнюс

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий мель, вильнюс, литва, в мире