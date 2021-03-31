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Коллеги заявили о пропаже автора учебников по алгебре Дудницына
Коллеги заявили о пропаже автора учебников по алгебре Дудницына
Известный математик и автор учебников Юрий Дудницын пропал в Москве, заявила телеканалу "360" его коллега Виктория Александрова. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:19
2021-03-31T21:42
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Известный математик и автор учебников Юрий Дудницын пропал в Москве, заявила телеканалу "360" его коллега Виктория Александрова."Еще одна наша коллега, которая с ним тоже порядка 40 лет проработала, &lt;…&gt; его 12 числа видела, он шел куда-то в сторону метро. Сказал, что едет по делам. Зашел в метро, и больше мы его не видели", — отметила она.Женщина подчеркнула, что вместе с ней математика ищут и другие ученые. Однако, по ее словам, пока заявление в полицию о его пропаже написать не удалось."Я знаю, что еще какая-то женщина подавала заявление. Мы умоляли сотрудников полиции дать ее номер телефона. &lt;…&gt; Они сказали, что не имеют права", — заключила собеседница телеканала.Знакомые Дудницына уточнили, что он не страдает серьезными заболеваниями. По их словам, мужчине 82 года.
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москва, происшествия

Коллеги заявили о пропаже автора учебников по алгебре Дудницына

21:19 31.03.2021 (обновлено: 21:42 31.03.2021)
 
© Fotolia / xyКниги и учебники
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Fotolia / xy
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Известный математик и автор учебников Юрий Дудницын пропал в Москве, заявила телеканалу "360" его коллега Виктория Александрова.
"Еще одна наша коллега, которая с ним тоже порядка 40 лет проработала, <…> его 12 числа видела, он шел куда-то в сторону метро. Сказал, что едет по делам. Зашел в метро, и больше мы его не видели", — отметила она.
Женщина подчеркнула, что вместе с ней математика ищут и другие ученые. Однако, по ее словам, пока заявление в полицию о его пропаже написать не удалось.
"Я знаю, что еще какая-то женщина подавала заявление. Мы умоляли сотрудников полиции дать ее номер телефона. <…> Они сказали, что не имеют права", — заключила собеседница телеканала.
Знакомые Дудницына уточнили, что он не страдает серьезными заболеваниями. По их словам, мужчине 82 года.
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