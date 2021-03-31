https://ria.ru/20210331/matematik-1603706875.html

Коллеги заявили о пропаже автора учебников по алгебре Дудницына

Коллеги заявили о пропаже автора учебников по алгебре Дудницына

Известный математик и автор учебников Юрий Дудницын пропал в Москве, заявила телеканалу "360" его коллега Виктория Александрова. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:19

2021-03-31T21:19

2021-03-31T21:42

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Известный математик и автор учебников Юрий Дудницын пропал в Москве, заявила телеканалу "360" его коллега Виктория Александрова."Еще одна наша коллега, которая с ним тоже порядка 40 лет проработала, <…> его 12 числа видела, он шел куда-то в сторону метро. Сказал, что едет по делам. Зашел в метро, и больше мы его не видели", — отметила она.Женщина подчеркнула, что вместе с ней математика ищут и другие ученые. Однако, по ее словам, пока заявление в полицию о его пропаже написать не удалось."Я знаю, что еще какая-то женщина подавала заявление. Мы умоляли сотрудников полиции дать ее номер телефона. <…> Они сказали, что не имеют права", — заключила собеседница телеканала.Знакомые Дудницына уточнили, что он не страдает серьезными заболеваниями. По их словам, мужчине 82 года.

https://ria.ru/20210319/volontery-spasateli-1602312422.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия