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Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
Россия и Венесуэла по итогам заседания межправкомиссии в Каракасе подписали 12 документов в различных отраслях, сообщил президент латиноамериканской страны... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T02:34
2021-03-31T02:34
россия
юрий борисов (вице-премьер)
николас мадуро
владимир путин
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венесуэла
каракас
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Россия и Венесуэла по итогам заседания межправкомиссии в Каракасе подписали 12 документов в различных отраслях, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.Вице-премьер Юрий Борисов 30 марта посетил Каракас, где провел заседание межправкомиссии, а также встретился с Мадуро. С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего сотрудничества.В конце следующего полугодия пройдет очередное заседание комиссии."Надеюсь, что пандемия позволит нам быть в Москве и передать нашу любовь русскому народу и большое спасибо президенту Владимиру Путину", - добавил он.
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россия, юрий борисов (вице-премьер), николас мадуро, владимир путин, москва, венесуэла, каракас, буэнос-айрес (город)

Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым

02:34 31.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Россия и Венесуэла по итогам заседания межправкомиссии в Каракасе подписали 12 документов в различных отраслях, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
Вице-премьер Юрий Борисов 30 марта посетил Каракас, где провел заседание межправкомиссии, а также встретился с Мадуро. С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего сотрудничества.
"Были подписаны 12 документов о сотрудничестве в финансовой, энергетической, военной сферах, в сфере здравоохранения и продуктов питания, в сфере гарантирования медикаментов и вакцин для Венесуэлы", - сказал Мадуро.
В конце следующего полугодия пройдет очередное заседание комиссии.
"Надеюсь, что пандемия позволит нам быть в Москве и передать нашу любовь русскому народу и большое спасибо президенту Владимиру Путину", - добавил он.
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РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Николас МадуроВладимир ПутинМоскваВенесуэлаКаракасБуэнос-Айрес (город)
 
 
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