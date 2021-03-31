https://ria.ru/20210331/maduro-1603551585.html
Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
Россия и Венесуэла по итогам заседания межправкомиссии в Каракасе подписали 12 документов в различных отраслях, сообщил президент латиноамериканской страны... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T02:34
2021-03-31T02:34
2021-03-31T02:34
россия
юрий борисов (вице-премьер)
николас мадуро
владимир путин
москва
венесуэла
каракас
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Россия и Венесуэла по итогам заседания межправкомиссии в Каракасе подписали 12 документов в различных отраслях, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.Вице-премьер Юрий Борисов 30 марта посетил Каракас, где провел заседание межправкомиссии, а также встретился с Мадуро. С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего сотрудничества.В конце следующего полугодия пройдет очередное заседание комиссии."Надеюсь, что пандемия позволит нам быть в Москве и передать нашу любовь русскому народу и большое спасибо президенту Владимиру Путину", - добавил он.
https://ria.ru/20210329/vaktsiny-1603236404.html
россия
москва
венесуэла
каракас
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россия, юрий борисов (вице-премьер), николас мадуро, владимир путин, москва, венесуэла, каракас, буэнос-айрес (город)