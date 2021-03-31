https://ria.ru/20210331/litsenziya-1603633664.html
Стрелявший в Мытищах мужчина не имел лицензии на руководство ЧОП
Стрелявший в Мытищах мужчина не имел лицензии на руководство ЧОП
Разрешение на организацию ЧОП мужчине, устроившему стрельбу в подмосковных Мытищах, не выдавалось, подобных организаций он не регистрировал, рассказал РИА... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:55
2021-03-31T14:55
2021-03-31T15:07
валерий грибакин
стрельба в мытищах
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разрешение на организацию ЧОП мужчине, устроившему стрельбу в подмосковных Мытищах, не выдавалось, подобных организаций он не регистрировал, рассказал РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.
https://ria.ru/20210331/bardanov-1603618087.html
https://ria.ru/20210331/mytischi-1603589935.html
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валерий грибакин, стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Разрешение на организацию ЧОП мужчине, устроившему стрельбу в подмосковных Мытищах, не выдавалось, подобных организаций он не регистрировал, рассказал РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин
.
"Появлялась информация, что большое количество оружия у него могло было быть связано с тем, что в свое время он руководил частными охранными предприятиями. Ему не выдавались необходимые для этого лицензии, и подобные организации им или от его имени не регистрировались", - сказал Грибакин.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.
Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.