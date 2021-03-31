https://ria.ru/20210331/litsenziya-1603633664.html

Стрелявший в Мытищах мужчина не имел лицензии на руководство ЧОП

Стрелявший в Мытищах мужчина не имел лицензии на руководство ЧОП

Разрешение на организацию ЧОП мужчине, устроившему стрельбу в подмосковных Мытищах, не выдавалось, подобных организаций он не регистрировал, рассказал РИА... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:55

2021-03-31T14:55

2021-03-31T15:07

валерий грибакин

стрельба в мытищах

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мытищи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603503702_0:237:2856:1844_1920x0_80_0_0_fe4645ee9b91dd63d7dce8cd8f22cb95.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разрешение на организацию ЧОП мужчине, устроившему стрельбу в подмосковных Мытищах, не выдавалось, подобных организаций он не регистрировал, рассказал РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.

https://ria.ru/20210331/bardanov-1603618087.html

https://ria.ru/20210331/mytischi-1603589935.html

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий грибакин, стрельба в мытищах, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия