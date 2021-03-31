https://ria.ru/20210331/latviya-1603713713.html

Юрист заявил, что дело журналистки Березовской было бы невозможно в США

Юрист заявил, что дело журналистки Березовской было бы невозможно в США

Уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, возбужденное в Латвии за сотрудничество с международным информационным агентством "Россия сегодня",... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T22:30

2021-03-31T22:30

2021-03-31T22:36

sputnik латвия

евросоюз

дмитрий киселев

маргарита симоньян

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, возбужденное в Латвии за сотрудничество с международным информационным агентством "Россия сегодня", вряд ли возможно в США, хотя и в Америке персональные санкции против руководителей компании могут переносить на сотрудников компании, считает партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.Ранее прокурор Генеральной прокуратуры Латвии отказался закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, которое было возбуждено в связи с ее сотрудничеством с международным информационным агентством "Россия сегодня". Прокурор заявил, что гендиректор агентства Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС, и работа на компанию, которая "контролируется" им, также подпадает под санкции.По словам Маркса, такая логика может использоваться в США, но американские власти не используют ее против журналистов."Если сама компания не под санкциями, граждане США или иностранные лица в США в принципе могут иметь дело с ней", - добавил он. При этом есть исключения - например, в санкциях против России по Крыму правило не соблюдается в отношении госкомпаний РФ.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.Одной из журналистов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, стала Алла Березовская. Она решила оспорить это в прокуратуре.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210326/latviya-1603002733.html

https://ria.ru/20210316/latviya-1601447474.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik латвия, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, в мире