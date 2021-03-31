Юрист заявил, что дело журналистки Березовской было бы невозможно в США
22:30 31.03.2021 (обновлено: 22:36 31.03.2021)
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, возбужденное в Латвии за сотрудничество с международным информационным агентством "Россия сегодня", вряд ли возможно в США, хотя и в Америке персональные санкции против руководителей компании могут переносить на сотрудников компании, считает партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
Ранее прокурор Генеральной прокуратуры Латвии отказался закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, которое было возбуждено в связи с ее сотрудничеством с международным информационным агентством "Россия сегодня". Прокурор заявил, что гендиректор агентства Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС, и работа на компанию, которая "контролируется" им, также подпадает под санкции.
По словам Маркса, такая логика может использоваться в США, но американские власти не используют ее против журналистов.
"По законодательству Соединенных Штатов, санкции не применяются к компании просто потому, что она контролируется "блокированным" лицом из списка санкций. Санкции применяются, когда этому лицу принадлежит 50% или больше от какой-либо компании, это называется "правило 50%", - пояснил Маркс.
"Если сама компания не под санкциями, граждане США или иностранные лица в США в принципе могут иметь дело с ней", - добавил он. При этом есть исключения - например, в санкциях против России по Крыму правило не соблюдается в отношении госкомпаний РФ.
"Конечно, сами компании тоже можно добавить в список блокированных лиц, как, например, при введении секторальных санкций. Вообще власти США приняли политическое решение не использовать санкции, чтобы мешать журналистам, возможно, для того, чтобы избежать потенциального оспаривания в рамках первой поправки (к конституции США - ред.), которая защищает свободу слова", - сказал Маркс.
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
Одной из журналистов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, стала Алла Березовская. Она решила оспорить это в прокуратуре.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.