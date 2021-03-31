https://ria.ru/20210331/latviya-1603703489.html

Астахов назвал преследование журналистки Березовской в Латвии незаконным

Астахов назвал преследование журналистки Березовской в Латвии незаконным

Российский адвокат Павел Астахов счел отказ Генеральной прокуратуры Латвии закрыть уголовное дело против русскоязычной журналистки Аллы Березовской... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:56

2021-03-31T20:56

2021-03-31T22:31

павел астахов

латвия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594999362_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_0db9f7e99ae525095406853942163fa1.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский адвокат Павел Астахов счел отказ Генеральной прокуратуры Латвии закрыть уголовное дело против русскоязычной журналистки Аллы Березовской неправомерным. Ей, как и некоторым другим авторам, сотрудничавшим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. По версии прокуратуры, когда Березовская писала статьи для ресурсов медиагруппы "Россия сегодня", она таким образом передавала "хозяйственные ресурсы" генеральному директору агентства Дмитрию Киселеву. Журналистка пыталась оспорить возбуждение уголовного дела, но безуспешно.Астахов в беседе с Baltnews отметил, что статьи под такую классификацию не подпадают. "Здесь умышленная фальсификация, передергивание и лукавство со стороны прокуратуры. Что это за хозяйственные ресурсы? Хозяйственные ресурсы — это мешок картошки, это коробка конфет, это ящик апельсинов, это какие-то материальные ценности, которые можно передавать. Информация — это не хозяйственный ресурс. Это прежде всего информация, именно в силу того, как ее понимает Европейская конвенция по правам человека, в которой как раз и говорится, что свобода в Европе провозглашается в сборе и передаче информации. О каком хозяйственном ресурсе можно говорить?" — сказал адвокат.По словам Астахова, дело Березовской и других журналистов является преступлением против свободы слова, а латвийский прокурор не читал Европейскую конвенцию по правам человека, либо умышленно ее нарушает.По мнению юриста, сами по себе санкции, введенные в отношении ряда руководителей российских СМИ, носят исключительно персональный характер."Их можно только сравнивать разве что с преследованием инакомыслящих в нацистских странах в период Гитлера. Мы видим опьянение этой антироссийской истерией, в которую втянуты уже суды, прокуроры, которые по сути своей должны быть вне политики, стоять на страже закона. Они же включаются в преследование ни в чем не повинных журналистов", — заключил он.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попирания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210330/estoniya-1603528786.html

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

латвия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел астахов, латвия, европа