В Латвии заблокировали сайты, дающие доступ к российским каналам
РИГА, 31 мар - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ к сайтам ntv.ru, rus24.tv, teledays.net, через которые можно смотреть российские телеканалы в интернете, полный черный список опубликован на портале Нацсовета, передает Sputnik Латвия.
Ранее Латвия заявила, что закрывает доступ к сайту "RT на русском" в исполнение прошлогоднего решения Нацсовета республики по электронным СМИ, запретившего ретранслировать на территории страны семь телеканалов RT.
"Очередной выпад, касающийся российского контента в Латвии, коснулся на этот раз интернета. Вслед за чередой заблокированных каналов на телевидении репрессии перекинулись в интернет-пространство. Теперь в Латвии не только заблокировали доступ к телеканалам RT, но и закрыли доступ к каналам RT в интернете. Вместе с rt.com под раздачу попали rus24.tv, ntv.ru и даже teledays.net - сервис, через который можно смотреть российские телеканалы. Черный список сайтов опубликован на портале Национального совета по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ)", - говорится в сообщении.
Как добавили в Sputnik Латвия, "впервые регулятор запускает свои щупальца в зону, которая до сих пор считалась свободной".
В июне 2020 года Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Девятого февраля национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. Под запрет попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ", HD Life.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".