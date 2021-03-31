Юрист назвал блокировку Латвией российских СМИ началом масштабной цензуры
© РИА НовостиВ Латвии заблокировали сайты, дающие доступ к российским телеканалам
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РИГА, 31 мар – РИА Новости. Блокировка сайтов российских СМИ, которая началась в среду в Латвии, открывает собой новый этап борьбы с распространением информации в республике и представляет собой начало широкомасштабной цензуры, заявил РИА Новости юрист, экс-депутат Сейма Латвии Юрий Соколовский.
Ранее Латвия заявила, что закрывает доступ к сайту "RT на русском" в исполнение прошлогоднего решения Нацсовета республики по электронным СМИ, запретившего ретранслировать на территории страны семь телеканалов RT.
"Думаю, что в течение года мы увидим много заблокированных сайтов. Было очевидно, что после закрытия ряда российских телеканалов зрители будут искать их содержание в интернете – Национальный совет по СМИ решил теперь блокировать еще и сайты. Ящик Пандоры открыт, это начало широкомасштабной цензуры в стране", - сказал Соколовский.
По его словам, Нацсовет по СМИ будет искать разные юридические обоснования для того, чтобы закрыть доступ к российским медиаресурсам.
В июне 2020 года Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".