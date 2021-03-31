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Медиавойны
https://ria.ru/20210331/latviya-1603586444.html
В СЖР прокомментировали закрытие доступа к сайту "RT на русском" в Латвии
В СЖР прокомментировали закрытие доступа к сайту "RT на русском" в Латвии
Закрытие доступа к сайту RT в Латвии – это отсечение зарубежной аудитории от альтернативной точки зрения, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:32
2021-03-31T11:32
медиавойны
тимур шафир
мария захарова
союз журналистов россии
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
вильнюс
таллин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Закрытие доступа к сайту RT в Латвии – это отсечение зарубежной аудитории от альтернативной точки зрения, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, отметив, что этот процесс будет продолжаться.Ранее Латвия приняла решение закрыть доступ к сайту "RT на русском" в исполнение прошлогоднего решения Нацсовета республики по электронным СМИ, запретившего ретранслировать на территории страны семь телеканалов Russia Today. Это первый подобный случай."Закрытие доступа к сайту "RT на русском" в Латвии – это очередной этап планомерной кампании по ликвидации российских СМИ из медийного пространства не только стран Балтии, но и всего европейского региона. Я уже неоднократно говорил о том, что этот процесс является целенаправленным, он не ограничится запретами на эфирное вещание, его конечной целью является полное "выдавливание" российских СМИ с европейского рынка, отсечение любой информации, поступающей из России и на русском языке, которая представляет альтернативную точку зрения на процессы в России, Европе и в мире в целом, от зарубежной аудитории", - прокомментировал сообщения Шафир.Секретарь СЖР также подчеркнул, что "никто из тех, кто стоит за подобными действиями уже не особо скрывает, что они не имеют ничего общего с декларируемыми европейскими ценностями о свободе слова и журналистики"."Проблема в том, что этот процесс будет продолжаться и набирать обороты до полного вытеснения российских СМИ из европейского пространства и лишение их на право взаимодействовать с зрителями и читателями на русском языке. И в том, что мы не видим конкретных действий в отношении того, как противодействовать этому процессу, в то время как счёт идёт на месяцы", - добавил Шафир.В июне 2020 года Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210326/latviya-1603002733.html
https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html
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тимур шафир, мария захарова, союз журналистов россии, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, вильнюс, таллин, в мире

В СЖР прокомментировали закрытие доступа к сайту "RT на русском" в Латвии

11:32 31.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Закрытие доступа к сайту RT в Латвии – это отсечение зарубежной аудитории от альтернативной точки зрения, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, отметив, что этот процесс будет продолжаться.
Ранее Латвия приняла решение закрыть доступ к сайту "RT на русском" в исполнение прошлогоднего решения Нацсовета республики по электронным СМИ, запретившего ретранслировать на территории страны семь телеканалов Russia Today. Это первый подобный случай.
"Закрытие доступа к сайту "RT на русском" в Латвии – это очередной этап планомерной кампании по ликвидации российских СМИ из медийного пространства не только стран Балтии, но и всего европейского региона. Я уже неоднократно говорил о том, что этот процесс является целенаправленным, он не ограничится запретами на эфирное вещание, его конечной целью является полное "выдавливание" российских СМИ с европейского рынка, отсечение любой информации, поступающей из России и на русском языке, которая представляет альтернативную точку зрения на процессы в России, Европе и в мире в целом, от зарубежной аудитории", - прокомментировал сообщения Шафир.
Секретарь СЖР также подчеркнул, что "никто из тех, кто стоит за подобными действиями уже не особо скрывает, что они не имеют ничего общего с декларируемыми европейскими ценностями о свободе слова и журналистики".
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"Проблема в том, что этот процесс будет продолжаться и набирать обороты до полного вытеснения российских СМИ из европейского пространства и лишение их на право взаимодействовать с зрителями и читателями на русском языке. И в том, что мы не видим конкретных действий в отношении того, как противодействовать этому процессу, в то время как счёт идёт на месяцы", - добавил Шафир.
В июне 2020 года Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныТимур ШафирМария ЗахароваСоюз журналистов РоссииЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВильнюсТаллинВ мире
 
 
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