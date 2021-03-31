https://ria.ru/20210331/latviya-1603575408.html

В Латвии закрыли доступ к сайту "RT на русском"

В Латвии закрыли доступ к сайту "RT на русском"

Латвия начала блокировать российские телеканалы в интернете, передает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:43

2021-03-31T10:43

2021-03-31T14:09

медиавойны

запрет rt в латвии

телеканал rt

мария захарова

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маргарита симоньян

латвия

вильнюс

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Латвия начала блокировать российские телеканалы в интернете, передает Sputnik Ближнее зарубежье.Рига исполняет прошлогоднее решение Нацсовета республики по электронным СМИ, которое запретило ретранслировать семь телеканалов Russia Today из-за "нарушения экономических санкций ЕС". Как добавляет Sputnik, это первый случай, когда провайдеров заставляют не только закрывать трансляцию телеканала, но и блокировать доступ к сайту. Если следовать логике латвийского регулятора, отмечает агентство, то вслед за сайтом "RT на русском" могут заблокировать порталы ВГТРК, Первого канала и остальных запрещенных в стране телекомпаний.В Союзе журналистов России назвали происходящее отсечением зарубежной аудитории от альтернативной точки зрения.В июне 2020 года Латвия запретила вещание RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями Евросоюза. При этом Киселев — генеральный директор МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, информация давно известна и находится в открытом доступе. Власти балтийских стран постоянно чинят препятствия работе российских СМИ. В Москве неоднократно заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств, что, по мнению МИД, "наглядно демонстрирует, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210326/latviya-1603002733.html

https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

латвия

вильнюс

таллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запрет rt в латвии, телеканал rt, мария захарова, вгтрк, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, вильнюс, таллин, в мире