https://ria.ru/20210331/kuban-1603694957.html

Селекционно-генетический центр создадут на Кубани

Селекционно-генетический центр создадут на Кубани

В рамках государственно-частного партнерства на Кубани создадут селекционно-генетический центр, сообщает администрация края. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:33

2021-03-31T19:33

2021-03-31T19:33

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. В рамках государственно-частного партнерства на Кубани создадут селекционно-генетический центр, сообщает администрация края.Уточняется, что о механизме реализации проекта по созданию животноводческой станции глава края Вениамин Кондратьев рассказал на 53-й сессии законодательного собрания региона."Мы надеемся получить эффект, нам нужно наращивать молочное стадо, и деньги выделяем, в том числе, на это направление. Но нужна качественная селекция. Мы не можем заводить молодняк только из-за границы. Сейчас готовим проект о создании краевой селекционной станции. Она появится в рамках государственно-частного партнерства – будут партеры, в том числе, наши региональные, крупные животноводческие хозяйства", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Отмечается, что создание селекционных генетических центров позволит в ближайшие годы полностью закрыть потребности региона. По данным минсельхоза края, местным животноводам приходится ежегодно покупать 2,5 тысячи телок и нетелей, 60% племенного скота завозится из других стран.Глава региона уточнил, что в 2021 году на поддержку отрасли животноводства из краевого бюджета будет направлено около 1,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603683589.html

https://ria.ru/20210331/kuban-1603682315.html

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россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика