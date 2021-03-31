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Краснодарский край
https://ria.ru/20210331/kuban-1603694957.html
Селекционно-генетический центр создадут на Кубани
Селекционно-генетический центр создадут на Кубани
В рамках государственно-частного партнерства на Кубани создадут селекционно-генетический центр, сообщает администрация края. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:33
2021-03-31T19:33
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. В рамках государственно-частного партнерства на Кубани создадут селекционно-генетический центр, сообщает администрация края.Уточняется, что о механизме реализации проекта по созданию животноводческой станции глава края Вениамин Кондратьев рассказал на 53-й сессии законодательного собрания региона."Мы надеемся получить эффект, нам нужно наращивать молочное стадо, и деньги выделяем, в том числе, на это направление. Но нужна качественная селекция. Мы не можем заводить молодняк только из-за границы. Сейчас готовим проект о создании краевой селекционной станции. Она появится в рамках государственно-частного партнерства – будут партеры, в том числе, наши региональные, крупные животноводческие хозяйства", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Отмечается, что создание селекционных генетических центров позволит в ближайшие годы полностью закрыть потребности региона. По данным минсельхоза края, местным животноводам приходится ежегодно покупать 2,5 тысячи телок и нетелей, 60% племенного скота завозится из других стран.Глава региона уточнил, что в 2021 году на поддержку отрасли животноводства из краевого бюджета будет направлено около 1,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603683589.html
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россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Селекционно-генетический центр создадут на Кубани

19:33 31.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. В рамках государственно-частного партнерства на Кубани создадут селекционно-генетический центр, сообщает администрация края.
Уточняется, что о механизме реализации проекта по созданию животноводческой станции глава края Вениамин Кондратьев рассказал на 53-й сессии законодательного собрания региона.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
18:24Краснодарский край
Глава Кубани рассказал о поступлениях в бюджет региона
"Мы надеемся получить эффект, нам нужно наращивать молочное стадо, и деньги выделяем, в том числе, на это направление. Но нужна качественная селекция. Мы не можем заводить молодняк только из-за границы. Сейчас готовим проект о создании краевой селекционной станции. Она появится в рамках государственно-частного партнерства – будут партеры, в том числе, наши региональные, крупные животноводческие хозяйства", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Отмечается, что создание селекционных генетических центров позволит в ближайшие годы полностью закрыть потребности региона. По данным минсельхоза края, местным животноводам приходится ежегодно покупать 2,5 тысячи телок и нетелей, 60% племенного скота завозится из других стран.
Корова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
18:17Краснодарский край
На Кубани оценили влияние господдержки на развитие животноводства
Глава региона уточнил, что в 2021 году на поддержку отрасли животноводства из краевого бюджета будет направлено около 1,9 миллиарда рублей.
 
Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
 
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