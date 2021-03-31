https://ria.ru/20210331/krizis-1603656188.html

Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США

Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США

Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании комитета Совфеда по... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:19

2021-03-31T16:19

2021-03-31T17:41

россия

анатолий антонов

москва

сша

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам.Однако, по его словам, эти усилия не привели к изменению траектории двусторонних отношений, так как Вашингтон "последовательно разрушает всю архитектуру" связей между двумя странами.Антонов напомнил, что США с 2011 года 93 раза расширяли санкции против России, а всего под ограничениями сейчас находятся более 350 граждан и 500 компаний."Не прекращается русофобская деятельность на Капитолии: за последние годы конгресс принял десять законов, направленных на наказание России. Еще 15 биллей находится на рассмотрении", — добавил дипломат.Он констатировал, что "разгребать завалы, образовавшиеся за последние годы, будет очень-очень непросто".Посол России в США с 21 марта находится в Москве, так как МИД пригласил его для консультаций и анализа двусторонних отношений. Такое решение на Смоленской площади приняли после интервью американского президента Джо Байдена, который на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина, ответил утвердительно. Хозяин Белого дома также заявил, что российский лидер "заплатит" за вмешательство в выборы в США. Путин, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире. Москва уже многократно опровергала заявления о попытках повлиять на итоги голосования в Америке.

https://ria.ru/20210330/rossiya-1603545823.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

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россия, анатолий антонов, москва, сша