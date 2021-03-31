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Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США
Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США
Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании комитета Совфеда по... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:19
2021-03-31T17:41
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам.Однако, по его словам, эти усилия не привели к изменению траектории двусторонних отношений, так как Вашингтон "последовательно разрушает всю архитектуру" связей между двумя странами.Антонов напомнил, что США с 2011 года 93 раза расширяли санкции против России, а всего под ограничениями сейчас находятся более 350 граждан и 500 компаний."Не прекращается русофобская деятельность на Капитолии: за последние годы конгресс принял десять законов, направленных на наказание России. Еще 15 биллей находится на рассмотрении", — добавил дипломат.Он констатировал, что "разгребать завалы, образовавшиеся за последние годы, будет очень-очень непросто".Посол России в США с 21 марта находится в Москве, так как МИД пригласил его для консультаций и анализа двусторонних отношений. Такое решение на Смоленской площади приняли после интервью американского президента Джо Байдена, который на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина, ответил утвердительно. Хозяин Белого дома также заявил, что российский лидер "заплатит" за вмешательство в выборы в США. Путин, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире. Москва уже многократно опровергала заявления о попытках повлиять на итоги голосования в Америке.
https://ria.ru/20210330/rossiya-1603545823.html
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россия, анатолий антонов, москва, сша

Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США

16:19 31.03.2021 (обновлено: 17:41 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам.
"Вот уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России, и, мы считаем, не противоречит национальным интересам США".
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Анатолий Антонов
посол России в США
Однако, по его словам, эти усилия не привели к изменению траектории двусторонних отношений, так как Вашингтон "последовательно разрушает всю архитектуру" связей между двумя странами.
Антонов напомнил, что США с 2011 года 93 раза расширяли санкции против России, а всего под ограничениями сейчас находятся более 350 граждан и 500 компаний.
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"Не прекращается русофобская деятельность на Капитолии: за последние годы конгресс принял десять законов, направленных на наказание России. Еще 15 биллей находится на рассмотрении", — добавил дипломат.
Он констатировал, что "разгребать завалы, образовавшиеся за последние годы, будет очень-очень непросто".

"Кстати говоря, после нескольких бесед и ознакомления с рядом документов, хочу сказать, что никакого желания у Вашингтона разгребать завалы-то и нет на сегодняшний день", — заключил Антонов.

Посол России в США с 21 марта находится в Москве, так как МИД пригласил его для консультаций и анализа двусторонних отношений. Такое решение на Смоленской площади приняли после интервью американского президента Джо Байдена, который на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина, ответил утвердительно. Хозяин Белого дома также заявил, что российский лидер "заплатит" за вмешательство в выборы в США. Путин, в свою очередь, пожелал Байдену здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире. Москва уже многократно опровергала заявления о попытках повлиять на итоги голосования в Америке.
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