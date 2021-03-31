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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210331/krasnogorsk-1603714122.html
В Красногорске построят новую больницу для детей со всей России
В Красногорске построят новую больницу для детей со всей России
В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:34
2021-03-31T22:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360"."Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул глава региона.Уточняется, что стоимость проекта составляет около 14 миллиардов рублей. По словам Воробьева, в данном случае деньги не имеют значения, поскольку речь идет о строительстве места, где ребенку могут спасти жизнь.Он обратил внимание на то, что в области появляются и новые поликлиники. Бюджетные деньги также выделяются на модернизацию и ремонт существующих медучреждений."Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить ее (Красногорскую детскую больницу — прим.ред.), чтобы собрать все самое уникальное и лучшее", – заметил губернатор.В клинике будет работать 28 лечебных профилей.
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московская область (подмосковье)

В Красногорске построят новую больницу для детей со всей России

22:34 31.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудники детской больницы
Сотрудники детской больницы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360".
"Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул глава региона.
Уточняется, что стоимость проекта составляет около 14 миллиардов рублей. По словам Воробьева, в данном случае деньги не имеют значения, поскольку речь идет о строительстве места, где ребенку могут спасти жизнь.
Он обратил внимание на то, что в области появляются и новые поликлиники. Бюджетные деньги также выделяются на модернизацию и ремонт существующих медучреждений.
"Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить ее (Красногорскую детскую больницу — прим.ред.), чтобы собрать все самое уникальное и лучшее", – заметил губернатор.
В клинике будет работать 28 лечебных профилей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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