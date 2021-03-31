https://ria.ru/20210331/krasnogorsk-1603714122.html

В Красногорске построят новую больницу для детей со всей России

В Красногорске построят новую больницу для детей со всей России

В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T22:34

2021-03-31T22:34

2021-03-31T22:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360"."Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул глава региона.Уточняется, что стоимость проекта составляет около 14 миллиардов рублей. По словам Воробьева, в данном случае деньги не имеют значения, поскольку речь идет о строительстве места, где ребенку могут спасти жизнь.Он обратил внимание на то, что в области появляются и новые поликлиники. Бюджетные деньги также выделяются на модернизацию и ремонт существующих медучреждений."Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить ее (Красногорскую детскую больницу — прим.ред.), чтобы собрать все самое уникальное и лучшее", – заметил губернатор.В клинике будет работать 28 лечебных профилей.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)