https://ria.ru/20210331/krasnogorsk-1603714122.html
В Красногорске построят новую больницу для детей со всей России
В Красногорске построят новую больницу для детей со всей России
В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:34
2021-03-31T22:34
2021-03-31T22:34
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360"."Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул глава региона.Уточняется, что стоимость проекта составляет около 14 миллиардов рублей. По словам Воробьева, в данном случае деньги не имеют значения, поскольку речь идет о строительстве места, где ребенку могут спасти жизнь.Он обратил внимание на то, что в области появляются и новые поликлиники. Бюджетные деньги также выделяются на модернизацию и ремонт существующих медучреждений."Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить ее (Красногорскую детскую больницу — прим.ред.), чтобы собрать все самое уникальное и лучшее", – заметил губернатор.В клинике будет работать 28 лечебных профилей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
В этом году в Красногорске стартует строительство детской больницы. Медучреждение примет пациентов с самыми разными заболеваниями со всей страны. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360"
.
"Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается", — подчеркнул глава региона.
Уточняется, что стоимость проекта составляет около 14 миллиардов рублей. По словам Воробьева, в данном случае деньги не имеют значения, поскольку речь идет о строительстве места, где ребенку могут спасти жизнь.
Он обратил внимание на то, что в области появляются и новые поликлиники. Бюджетные деньги также выделяются на модернизацию и ремонт существующих медучреждений.
"Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить ее (Красногорскую детскую больницу — прим.ред.), чтобы собрать все самое уникальное и лучшее", – заметил губернатор.
В клинике будет работать 28 лечебных профилей.