https://ria.ru/20210331/kozha-1603670152.html

В США у мужчины облезла кожа после прививки вакциной J&J

В США у мужчины облезла кожа после прививки вакциной J&J

Мужчина в американском штате Виргиния после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson&Johnson покрылся сыпью, затем его кожа начала облезать, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:16

2021-03-31T17:16

2021-03-31T17:16

коронавирус covid-19

johnson & johnson

виргиния

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Мужчина в американском штате Виргиния после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson&Johnson покрылся сыпью, затем его кожа начала облезать, сообщает местный телеканал 8News WRIC.По данным медиков, тяжелая реакция напрямую связана с вакциной. Мужчина получил первый компонент вакцины ранее в марте, через четыре дня у него появились первые симптомы реакции. Затем кожа по всему телу покрылась сыпью, покраснела и стала облезать. Мужчину после появления сыпи направили в отделение экстренной помощи. Его руки и ноги были практически неузнаваемы, так как кожа сильно опухла."Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышке, через несколько дней у меня начала появляться зудящая сыпь, а затем после этого я начал опухать, и моя кожа стала красной... Это все произошло так быстро. Моя кожа облезла. Она до сих пор облезает на моих руках", - сообщил телеканалу пострадавший.Мужчину уже выписали из больницы. По его словам, он все еще очень слаб, и полное восстановление займет некоторое время, но он благодарен за то, что ему удалось получить дозу вакцины от коронавируса.

https://ria.ru/20210327/pfizer-1603132086.html

виргиния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, johnson & johnson, виргиния, сша, в мире