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В США у мужчины облезла кожа после прививки вакциной J&J
В США у мужчины облезла кожа после прививки вакциной J&J
Мужчина в американском штате Виргиния после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson&Johnson покрылся сыпью, затем его кожа начала облезать, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:16
2021-03-31T17:16
2021-03-31T17:16
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Мужчина в американском штате Виргиния после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson&Johnson покрылся сыпью, затем его кожа начала облезать, сообщает местный телеканал 8News WRIC.По данным медиков, тяжелая реакция напрямую связана с вакциной. Мужчина получил первый компонент вакцины ранее в марте, через четыре дня у него появились первые симптомы реакции. Затем кожа по всему телу покрылась сыпью, покраснела и стала облезать. Мужчину после появления сыпи направили в отделение экстренной помощи. Его руки и ноги были практически неузнаваемы, так как кожа сильно опухла."Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышке, через несколько дней у меня начала появляться зудящая сыпь, а затем после этого я начал опухать, и моя кожа стала красной... Это все произошло так быстро. Моя кожа облезла. Она до сих пор облезает на моих руках", - сообщил телеканалу пострадавший.Мужчину уже выписали из больницы. По его словам, он все еще очень слаб, и полное восстановление займет некоторое время, но он благодарен за то, что ему удалось получить дозу вакцины от коронавируса.
https://ria.ru/20210327/pfizer-1603132086.html
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коронавирус covid-19, johnson & johnson, виргиния, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости.
Мужчина в американском штате Виргиния
после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson&Johnson
покрылся сыпью, затем его кожа начала облезать, сообщает местный телеканал 8News WRIC
.
По данным медиков, тяжелая реакция напрямую связана с вакциной. Мужчина получил первый компонент вакцины ранее в марте, через четыре дня у него появились первые симптомы реакции. Затем кожа по всему телу покрылась сыпью, покраснела и стала облезать. Мужчину после появления сыпи направили в отделение экстренной помощи. Его руки и ноги были практически неузнаваемы, так как кожа сильно опухла.
"Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышке, через несколько дней у меня начала появляться зудящая сыпь, а затем после этого я начал опухать, и моя кожа стала красной... Это все произошло так быстро. Моя кожа облезла. Она до сих пор облезает на моих руках", - сообщил телеканалу пострадавший.
Мужчину уже выписали из больницы. По его словам, он все еще очень слаб, и полное восстановление займет некоторое время, но он благодарен за то, что ему удалось получить дозу вакцины от коронавируса.