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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/kovivak-1603702871.html
Первые партии "КовиВака" станут доступны в начале апреля
Первые партии "КовиВака" станут доступны в начале апреля
Первые партии вакцины от коронавируса "КовиВак" будут доступны уже в апреле, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:48
2021-03-31T21:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
вакцина "ковивак"
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первые партии вакцины от коронавируса "КовиВак" будут доступны уже в апреле, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что сейчас вакцина находится на контроле качества, после этого она поступит в оборот для населения.Минздрав в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также созданы еще два отечественных препарата для прививки от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и препарат "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.Ранее глава центра Айдар Ишмухаметов сообщил, что производитель "КовиВака" подаст заявку в ВОЗ на преквалификацию осенью. В рамках этой процедуры организация оценит безопасность, качество и эффективность препарата.Производство "КовиВака" запустили в конце марта. Это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, вакцина "ковивак"

Первые партии "КовиВака" станут доступны в начале апреля

20:48 31.03.2021 (обновлено: 21:17 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первые партии вакцины от коронавируса "КовиВак" будут доступны уже в апреле, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Я думаю, что в первую декаду апреля она появится. Уже первые партии будут доступны", — сказал Мурашко на канале "Россия 1".

Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 11:19Распространение коронавируса
ФАС согласовала предельную цену для вакцины "КовиВак"
Он уточнил, что сейчас вакцина находится на контроле качества, после этого она поступит в оборот для населения.
Минздрав в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также созданы еще два отечественных препарата для прививки от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и препарат "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
Ранее глава центра Айдар Ишмухаметов сообщил, что производитель "КовиВака" подаст заявку в ВОЗ на преквалификацию осенью. В рамках этой процедуры организация оценит безопасность, качество и эффективность препарата.
Производство "КовиВака" запустили в конце марта. Это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВакцина "КовиВак"
 
 
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