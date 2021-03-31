https://ria.ru/20210331/kottedzh-1603674513.html

СК показал изнутри полусгоревший коттедж после спецоперации в Мытищах

СК показал изнутри полусгоревший коттедж после спецоперации в Мытищах

Следственный комитет опубликовал новые кадры из коттеджа Владимира Барданова в Мытищах, где накануне состоялась перестрелка и многочасовая осада. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:39

2021-03-31T17:39

2021-03-31T19:35

стрельба в мытищах

ольга врадий

александр хинштейн

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал новые кадры из коттеджа Владимира Барданова в Мытищах, где накануне состоялась перестрелка и многочасовая осада.На новом видео показаны статуи львов перед входом в дом, в комнатах висят картины, мебель и стены украшены лепниной и позолотой, есть фонтан, а также рыцарские доспехи. Под одной из кроватей нашли оружие и боеприпасы.Также СК показал обгоревшие верхние этажи коттеджа, где, предположительно, скрывался подозреваемый.Накануне утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия.Мужчина открыл стрельбу, бросил в силовиков две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа.Противостояние продолжалось несколько часов. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, у силовых органов не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили за отсутствием состава преступления.

https://ria.ru/20210331/mytischi-1603614586.html

https://ria.ru/20210331/pozhar-1603624717.html

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Криминалисты работают в доме мытищинского стрелка Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия в поселке Вешки Московской области. 2021-03-31T17:39 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, ольга врадий, александр хинштейн, мытищи, происшествия