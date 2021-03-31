https://ria.ru/20210331/kottedzh-1603674513.html
СК показал изнутри полусгоревший коттедж после спецоперации в Мытищах
СК показал изнутри полусгоревший коттедж после спецоперации в Мытищах
Следственный комитет опубликовал новые кадры из коттеджа Владимира Барданова в Мытищах, где накануне состоялась перестрелка и многочасовая осада. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:39
2021-03-31T17:39
2021-03-31T19:35
стрельба в мытищах
ольга врадий
александр хинштейн
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал новые кадры из коттеджа Владимира Барданова в Мытищах, где накануне состоялась перестрелка и многочасовая осада.На новом видео показаны статуи львов перед входом в дом, в комнатах висят картины, мебель и стены украшены лепниной и позолотой, есть фонтан, а также рыцарские доспехи. Под одной из кроватей нашли оружие и боеприпасы.Также СК показал обгоревшие верхние этажи коттеджа, где, предположительно, скрывался подозреваемый.Накануне утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия.Мужчина открыл стрельбу, бросил в силовиков две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа.Противостояние продолжалось несколько часов. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, у силовых органов не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили за отсутствием состава преступления.
https://ria.ru/20210331/mytischi-1603614586.html
https://ria.ru/20210331/pozhar-1603624717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Криминалисты работают в доме мытищинского стрелка
Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия в поселке Вешки Московской области.
2021-03-31T17:39
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PT0M57S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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стрельба в мытищах, ольга врадий, александр хинштейн, мытищи, происшествия
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Следственный комитет опубликовал новые кадры из коттеджа Владимира Барданова в Мытищах
, где накануне состоялась перестрелка и многочасовая осада.
На новом видео показаны статуи львов перед входом в дом, в комнатах висят картины, мебель и стены украшены лепниной и позолотой, есть фонтан, а также рыцарские доспехи.
Под одной из кроватей нашли оружие и боеприпасы.
Также СК
показал обгоревшие верхние этажи коттеджа, где, предположительно, скрывался подозреваемый.
Накануне утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия.
Мужчина открыл стрельбу, бросил в силовиков две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа.
Противостояние продолжалось несколько часов. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.
В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.
Как пояснили РИА Новости в Росгвардии
, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина
, у силовых органов не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили за отсутствием состава преступления.