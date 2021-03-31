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Пензенские полицейские спасли косулю от бездомных собак
Пензенские полицейские спасли косулю от бездомных собак
В Кузнецке Пензенской области полицейские спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:09
2021-03-31T20:09
2021-03-31T21:36
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САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости. В Кузнецке Пензенской области полицейские спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Двое патрульных, проезжая по центру города, обратили внимание на громкий лай, а затем увидели, что стая собак окружила дикое животное. У обессилевшей косули были искусаны ноги, и она уже не пыталась скрыться.Косулю передали представителям охотуправления, которые собираются вылечить животное и отпустить обратно в лес.
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