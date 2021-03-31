https://ria.ru/20210331/kosulya-1603699064.html

Пензенские полицейские спасли косулю от бездомных собак

Пензенские полицейские спасли косулю от бездомных собак

В Кузнецке Пензенской области полицейские спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:09

2021-03-31T20:09

2021-03-31T21:36

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общество

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САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости. В Кузнецке Пензенской области полицейские спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Двое патрульных, проезжая по центру города, обратили внимание на громкий лай, а затем увидели, что стая собак окружила дикое животное. У обессилевшей косули были искусаны ноги, и она уже не пыталась скрыться.Косулю передали представителям охотуправления, которые собираются вылечить животное и отпустить обратно в лес.

https://ria.ru/20210311/medvezhonok-1600780459.html

пензенская область

кузнецк

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2021

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пензенская область, кузнецк, общество