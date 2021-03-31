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Пензенские полицейские спасли косулю от бездомных собак
Пензенские полицейские спасли косулю от бездомных собак
В Кузнецке Пензенской области полицейские спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:09
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САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости. В Кузнецке Пензенской области полицейские спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Двое патрульных, проезжая по центру города, обратили внимание на громкий лай, а затем увидели, что стая собак окружила дикое животное. У обессилевшей косули были искусаны ноги, и она уже не пыталась скрыться.Косулю передали представителям охотуправления, которые собираются вылечить животное и отпустить обратно в лес.
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пензенская область, кузнецк, общество

Пензенские полицейские спасли косулю от бездомных собак

20:09 31.03.2021 (обновлено: 21:36 31.03.2021)
 
© РИА Новости / А. Абдыгулов / Перейти в фотобанкКосуля
Косуля - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / А. Абдыгулов
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САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости. В Кузнецке Пензенской области полицейские спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Двое патрульных, проезжая по центру города, обратили внимание на громкий лай, а затем увидели, что стая собак окружила дикое животное. У обессилевшей косули были искусаны ноги, и она уже не пыталась скрыться.

"Стая вела себя очень агрессивно. Стражи порядка, чтобы защитить раненое животное, решили отогнать собак, включив звуковую сирену. Полицейские вышли из патрульного автомобиля и стали разгонять собак. Если бы не это вмешательство, история могла бы закончиться гибелью животного", — говорится в сообщении.

Косулю передали представителям охотуправления, которые собираются вылечить животное и отпустить обратно в лес.
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