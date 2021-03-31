https://ria.ru/20210331/kostry-1603860044.html

Инспекторы усиленно пресекают разведение костров в лесопарках Москвы

Инспекторы усиленно пресекают разведение костров в лесопарках Москвы

Инспекторы Мосприроды усиленно контролируют природные территории Москвы и пресекают разведение костров в преддверии пожароопасного сезона, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2021

2021-03-31T19:05

2021-03-31T19:05

2021-04-01T19:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

городское хозяйство москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Инспекторы Мосприроды усиленно контролируют природные территории Москвы и пресекают разведение костров в преддверии пожароопасного сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В пресс-службе отметили, что пожароопасный период начнется, когда сойдет снег и в Москву придет теплая погода.В департаменте уточнили, что инспекторы с сотрудниками полиции и МЧС патрулируют территории 3-4 раза в неделю, проводится разъяснительная работа. Причинами возгораний в лесных массивах являются, прежде всего, разведение костров, непотушенные окурки, неосторожное обращение с огнем, хулиганские действия. Особое внимание уделяется выходным дням и праздничным датам. По результатам патрулирований к нарушителям применяются меры административного воздействия в соответствии с законодательством.В департаменте сообщили, что для обеспечения пожарной безопасности на природных территориях проводятся ежедневные обследования подведомственных территорий, в том числе на предмет складирования и сжигания мусора. При выявлении подобных фактов, информация незамедлительно направляется в ГУ МЧС России по городу Москве и органы внутренних дел по территориальности.

https://ria.ru/20210315/mospriroda-1602311483.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва