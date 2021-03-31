Инспекторы усиленно пресекают разведение костров в лесопарках Москвы
19:05 31.03.2021 (обновлено: 19:56 01.04.2021)
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРейд инспекторов департамента природопользования по пикниковым зонам столицы
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Инспекторы Мосприроды усиленно контролируют природные территории Москвы и пресекают разведение костров в преддверии пожароопасного сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В пресс-службе отметили, что пожароопасный период начнется, когда сойдет снег и в Москву придет теплая погода.
"Особое внимание профилактике пожаров специалистами Мосприроды уделяется на природных территориях Москвы. Для этого в местах массового отдыха, на входных группах, на дорожно-тропиночной сети природных территорий установлены информационные щиты, указывающие на запрет разведения открытого огня и ответственность за данное правонарушение, которые обновляются перед началом сезона. Государственными инспекторами ГПБУ "Мосприрода" в ходе ежедневных патрулирований осуществляется усиленный контроль по пресечению разведения костров, использования открытого огня, мангалов вне специальных территорий", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что инспекторы с сотрудниками полиции и МЧС патрулируют территории 3-4 раза в неделю, проводится разъяснительная работа. Причинами возгораний в лесных массивах являются, прежде всего, разведение костров, непотушенные окурки, неосторожное обращение с огнем, хулиганские действия. Особое внимание уделяется выходным дням и праздничным датам. По результатам патрулирований к нарушителям применяются меры административного воздействия в соответствии с законодательством.
"Во всех дирекциях природных территорий имеется пожарная техника и оборудование для ликвидации очагов возгорания, которое тестируется перед началом противопожарного периода: проводятся испытания мотопомп и пожарных рукавов. Проходят дополнительные практические тренировки по действиям сотрудников дирекций в случае возникновения угрозы возгорания", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте сообщили, что для обеспечения пожарной безопасности на природных территориях проводятся ежедневные обследования подведомственных территорий, в том числе на предмет складирования и сжигания мусора. При выявлении подобных фактов, информация незамедлительно направляется в ГУ МЧС России по городу Москве и органы внутренних дел по территориальности.
"В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ежегодно проводится работа по расчистке квартальных просек, уборке упавших (валежных) деревьев, покос травы. Кроме того, специалисты Мосприроды в паводковый период проводят контроль береговых зон водоемов и мониторинг на предмет выявления зон возможных подтоплений", - дополняется в сообщении.