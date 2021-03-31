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Кошкин дом: самый необычный приют в Сирии
Кошкин дом: самый необычный приют в Сирии
В разрушенном войной Идлибе есть настоящий оазис для бездомных животных, где им гарантированы забота и убежище. Приют и его пушистые обитатели — в фотоленте... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:42
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кошки
домашние животные
идлиб (мухафаза)
фото
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В разрушенном войной Идлибе есть настоящий оазис для бездомных животных, где им гарантированы забота и убежище. Приют и его пушистые обитатели — в фотоленте Ria.ru.
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кошки, домашние животные, идлиб (мухафаза), фото, фото

Кошкин дом: самый необычный приют в Сирии

17:42 31.03.2021 (обновлено: 18:00 31.03.2021)
 
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В разрушенном войной Идлибе есть настоящий оазис для бездомных животных, где им гарантированы забота и убежище. Приют и его пушистые обитатели — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Khalil Ashawi

Сириец Мохаммед Алаа Аль Джалил известен далеко за пределами своей страны.

Кошачий приют Эрнесто в сирийском Идлибе
1 из 12

Сириец Мохаммед Алаа Аль Джалил известен далеко за пределами своей страны.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Когда в Сирии началась война, он приютил сотни кошек.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
2 из 12

Когда в Сирии началась война, он приютил сотни кошек.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Местные жители называют Мохаммеда не иначе как Человек-кот.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
3 из 12

Местные жители называют Мохаммеда не иначе как Человек-кот.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Кого-то из питомцев приносили ему знакомые, покидающие свои дома.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
4 из 12

Кого-то из питомцев приносили ему знакомые, покидающие свои дома.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Кого-то Мохаммед подобрал на улице.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
5 из 12

Кого-то Мохаммед подобрал на улице.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Сначала приют располагался в Алеппо, но, когда город пал, Мохаммеду пришлось уехать.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
6 из 12

Сначала приют располагался в Алеппо, но, когда город пал, Мохаммеду пришлось уехать.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Кошек сириец называет своими друзьями. Говорит, пообещал не оставлять их одних, что бы ни случилось.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
7 из 12

Кошек сириец называет своими друзьями. Говорит, пообещал не оставлять их одних, что бы ни случилось.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Через некоторое время обновленный "кошачий дом" открылся в Идлибе.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
8 из 12

Через некоторое время обновленный "кошачий дом" открылся в Идлибе.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Сейчас здесь заботятся более чем о тысяче животных.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
9 из 12

Сейчас здесь заботятся более чем о тысяче животных.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Кошек в приюте не только кормят, но и лечат.

Медицинские работники осматривают кошку в ветеринарной клинике в приюте Эрнесто в Идлибе, Сирия
10 из 12

Кошек в приюте не только кормят, но и лечат.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Кошки, как и люди, страдают от военных травм, рассказывают ветеринары.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
11 из 12

Кошки, как и люди, страдают от военных травм, рассказывают ветеринары.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Khalil Ashawi

Кошачий приют в Идлибе.

Кошачий приют в сирийском Идлибе
12 из 12

Кошачий приют в Идлибе.

© REUTERS / Khalil Ashawi
 
кошкидомашние животныеИдлиб (мухафаза)Фото
 
 
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