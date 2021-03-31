https://ria.ru/20210331/koshki-1603655538.html

Кошкин дом: самый необычный приют в Сирии

Кошкин дом: самый необычный приют в Сирии

В разрушенном войной Идлибе есть настоящий оазис для бездомных животных, где им гарантированы забота и убежище. Приют и его пушистые обитатели — в фотоленте... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:42

2021-03-31T17:42

2021-03-31T18:00

кошки

домашние животные

идлиб (мухафаза)

фото

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В разрушенном войной Идлибе есть настоящий оазис для бездомных животных, где им гарантированы забота и убежище. Приют и его пушистые обитатели — в фотоленте Ria.ru.

идлиб (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, домашние животные, идлиб (мухафаза), фото, фото