Кошкин дом: самый необычный приют в Сирии
Сириец Мохаммед Алаа Аль Джалил известен далеко за пределами своей страны.
Когда в Сирии началась война, он приютил сотни кошек.
Местные жители называют Мохаммеда не иначе как Человек-кот.
Кого-то из питомцев приносили ему знакомые, покидающие свои дома.
Кого-то Мохаммед подобрал на улице.
Сначала приют располагался в Алеппо, но, когда город пал, Мохаммеду пришлось уехать.
Сначала приют располагался в Алеппо, но, когда город пал, Мохаммеду пришлось уехать.
Кошек сириец называет своими друзьями. Говорит, пообещал не оставлять их одних, что бы ни случилось.
Кошек сириец называет своими друзьями. Говорит, пообещал не оставлять их одних, что бы ни случилось.
Через некоторое время обновленный "кошачий дом" открылся в Идлибе.
Сейчас здесь заботятся более чем о тысяче животных.
Кошек в приюте не только кормят, но и лечат.
Кошки, как и люди, страдают от военных травм, рассказывают ветеринары.
Кошачий приют в Идлибе.