https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603688948.html

Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после прививки

Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после прививки

Около одной тысячи москвичей, или 0,1 процента, заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА... РИА Новости, 01.04.2021

2021-03-31T18:55

2021-03-31T18:55

2021-04-01T04:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Около одной тысячи москвичей, или 0,1 процента, заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития столицы.Уточняется, что из заболевших подавляющее большинство, более 76 процентов, переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект."Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности", — добавили в соцкомплексе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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