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https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603688948.html
Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после прививки
Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после прививки
Около одной тысячи москвичей, или 0,1 процента, заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА... РИА Новости, 01.04.2021
2021-03-31T18:55
2021-04-01T04:03
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Около одной тысячи москвичей, или 0,1 процента, заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития столицы.Уточняется, что из заболевших подавляющее большинство, более 76 процентов, переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект."Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности", — добавили в соцкомплексе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после прививки

18:55 31.03.2021 (обновлено: 04:03 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы"
Вакцинация от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Около одной тысячи москвичей, или 0,1 процента, заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что из заболевших подавляющее большинство, более 76 процентов, переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.
В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.
"Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности", — добавили в соцкомплексе.
 
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