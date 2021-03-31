Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после прививки
18:55 31.03.2021 (обновлено: 04:03 01.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Около одной тысячи москвичей, или 0,1 процента, заразились коронавирусом после вакцинации, подавляющее большинство переносят COVID в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития столицы.
"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента", — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что из заболевших подавляющее большинство, более 76 процентов, переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.
В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.
"Однако формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации происходит индивидуально, поэтому после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности", — добавили в соцкомплексе.