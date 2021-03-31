https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603678990.html

Молдавия вводит режим ЧП из-за коронавируса

Молдавия вводит режим ЧП из-за коронавируса

Молдавские депутаты на экстренном заседании в среду решили ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней, с 1 апреля по 30 мая,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:00

2021-03-31T18:00

2021-03-31T18:18

зинаида гречаный

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Молдавские депутаты на экстренном заседании в среду решили ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней, с 1 апреля по 30 мая, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.Правительство Молдавии ранее обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП. В кабмине не оговаривали срок действия особого режима и предоставили возможность определить его депутатам.Предложение правительства поддержали Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova. Проевропейские партии Pro Moldova, партия "Действие и солидарность", Демпартия, а также партия "Платформа "Достоинство и правда" отказались голосовать "за".Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой сообщил депутатам, что с ближайшие дни каждое министерство должно будет представить план действий, связанных с введением режима ЧП. Он отметил, что вводимые ограничения будут зависеть от динамики пандемической ситуации.Принятое решение предусматривает, что распоряжения национальной комиссии по чрезвычайному положению станут обязательными к выполнению для органов власти, экономических агентов, государственных институтов, они будут вступать в силу с момента утверждения. Режим ЧС предусматривает установление специального режим въезда/выезда из страны; введение режима карантина; запрет на проведение массовых мероприятий; распоряжение о рационализации потребления продуктов питания; возможность мобилизации граждан для оказания общественно-значимых работ; возможность реквизиции имущества для ликвидации последствий ситуации.

https://ria.ru/20210326/vaktsina-1603056196.html

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зинаида гречаный, коронавирус covid-19, молдавия, в мире