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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603613400.html
В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе третьей волны коронавируса
В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе третьей волны коронавируса
Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:25
2021-03-31T13:46
татьяна семенова
михаил мурашко
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в РФ позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он сказал, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сейчас в стране заболеваемость падает."Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется", - сказал Песков на вопрос о том, насколько в Кремле считают угрозу третьей волны коронавируса реальной и как собираются реагировать на такой риск."Поэтому всем сохранять те ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, и работать соответствующим образом", - добавил Песков.Министр здравоохранения накануне также сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек. Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных точек вакцинации и 1,5 тысячи мобильных пунктов, где можно поставить прививки.
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татьяна семенова, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе третьей волны коронавируса

13:25 31.03.2021 (обновлено: 13:46 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в РФ позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он сказал, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сейчас в стране заболеваемость падает.
"Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется", - сказал Песков на вопрос о том, насколько в Кремле считают угрозу третьей волны коронавируса реальной и как собираются реагировать на такой риск.
"Поэтому всем сохранять те ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, и работать соответствующим образом", - добавил Песков.
Министр здравоохранения накануне также сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек. Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных точек вакцинации и 1,5 тысячи мобильных пунктов, где можно поставить прививки.
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