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В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе третьей волны коронавируса

В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе третьей волны коронавируса

Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:25

2021-03-31T13:25

2021-03-31T13:46

татьяна семенова

михаил мурашко

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в РФ позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он сказал, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сейчас в стране заболеваемость падает."Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется", - сказал Песков на вопрос о том, насколько в Кремле считают угрозу третьей волны коронавируса реальной и как собираются реагировать на такой риск."Поэтому всем сохранять те ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, и работать соответствующим образом", - добавил Песков.Министр здравоохранения накануне также сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек. Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных точек вакцинации и 1,5 тысячи мобильных пунктов, где можно поставить прививки.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна семенова, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество