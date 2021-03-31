https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603613400.html
В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе третьей волны коронавируса
В Кремле прокомментировали сообщения об угрозе третьей волны коронавируса
Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:25
2021-03-31T13:25
2021-03-31T13:46
татьяна семенова
михаил мурашко
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в РФ позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он сказал, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сейчас в стране заболеваемость падает."Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется", - сказал Песков на вопрос о том, насколько в Кремле считают угрозу третьей волны коронавируса реальной и как собираются реагировать на такой риск."Поэтому всем сохранять те ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, и работать соответствующим образом", - добавил Песков.Министр здравоохранения накануне также сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек. Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных точек вакцинации и 1,5 тысячи мобильных пунктов, где можно поставить прививки.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна семенова, михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Улучшение ситуации с коронавирусом в России является поводом для осторожного оптимизма, но угроза распространения заболевания сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Во вторник заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова
сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в РФ позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
. Он сказал, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, сейчас в стране заболеваемость падает.
"Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус, нет, угроза тоже сохраняется", - сказал Песков на вопрос о том, насколько в Кремле считают угрозу третьей волны коронавируса реальной и как собираются реагировать на такой риск.
"Поэтому всем сохранять те ограничения, которые действуют, те рекомендации, которые были озвучены, и работать соответствующим образом", - добавил Песков.
Министр здравоохранения накануне также сообщил, что до августа в России планируют создать иммунную прослойку для защиты от коронавируса, для этого нужно привить 69,8 миллиона человек. Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных точек вакцинации и 1,5 тысячи мобильных пунктов, где можно поставить прививки.