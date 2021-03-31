https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603603049.html

В России разработали новый путь лечения тяжелых форм COVID-19

В России разработали новый путь лечения тяжелых форм COVID-19

Научный сотрудник отдела иммунологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Круглов предложил новый путь лечения тяжелой формы... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:36

2021-03-31T12:36

2021-03-31T13:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

андрей круглов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573157_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_3539dfc42e321fee6f31036c40eb9ab7.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Научный сотрудник отдела иммунологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Круглов предложил новый путь лечения тяжелой формы заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба вуза.Поясняется, что в литературе активно обсуждается цитокиновый шторм как основная причина тяжёлого течения болезни, возникающей у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это ситуация, когда вырабатывается слишком большое количество провоспалительных цитокинов – пептидных молекул, предупреждающих организм человека об опасности. Провоспалительные цитокины выполняют роль стимулятора иммунных реакций для устранения инфекционных патогенов, что ведет к излишне бурной активации воспаления и иммуннопатологии. Применение блокаторов такого избыточного воспаления помогает лишь некоторым людям при тяжелом течении COVID-19.Добавляется, что Круглов в начале пандемии разработал новый метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и с его помощью вместе с немецкими коллегами изучил причину тяжёлого течения болезни. Оказалось, что у тяжелых пациентов происходит переключение антительного ответа, и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который не специфичен к вирусу. Это связано с тем, что при тяжелом течении заболевания происходит большое выделение суппрессорной молекулы, цитокина, TGF-b1.

https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603593290.html

https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей круглов