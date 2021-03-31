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В России разработали новый путь лечения тяжелых форм COVID-19
В России разработали новый путь лечения тяжелых форм COVID-19
Научный сотрудник отдела иммунологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Круглов предложил новый путь лечения тяжелой формы... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:36
2021-03-31T13:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
андрей круглов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Научный сотрудник отдела иммунологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Круглов предложил новый путь лечения тяжелой формы заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба вуза.Поясняется, что в литературе активно обсуждается цитокиновый шторм как основная причина тяжёлого течения болезни, возникающей у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это ситуация, когда вырабатывается слишком большое количество провоспалительных цитокинов – пептидных молекул, предупреждающих организм человека об опасности. Провоспалительные цитокины выполняют роль стимулятора иммунных реакций для устранения инфекционных патогенов, что ведет к излишне бурной активации воспаления и иммуннопатологии. Применение блокаторов такого избыточного воспаления помогает лишь некоторым людям при тяжелом течении COVID-19.Добавляется, что Круглов в начале пандемии разработал новый метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и с его помощью вместе с немецкими коллегами изучил причину тяжёлого течения болезни. Оказалось, что у тяжелых пациентов происходит переключение антительного ответа, и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который не специфичен к вирусу. Это связано с тем, что при тяжелом течении заболевания происходит большое выделение суппрессорной молекулы, цитокина, TGF-b1.
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коронавирус в россии, андрей круглов

В России разработали новый путь лечения тяжелых форм COVID-19

12:36 31.03.2021 (обновлено: 13:09 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Научный сотрудник отдела иммунологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Круглов предложил новый путь лечения тяжелой формы заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба вуза.
"Круглов разработал новый метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и с его помощью вместе с немецкими коллегами изучил причину тяжёлого течения болезни, возникающей при заражении новой коронавирусной инфекцией. Исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы COVID-19", - говорится в сообщении.
Медик - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Поясняется, что в литературе активно обсуждается цитокиновый шторм как основная причина тяжёлого течения болезни, возникающей у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это ситуация, когда вырабатывается слишком большое количество провоспалительных цитокинов – пептидных молекул, предупреждающих организм человека об опасности. Провоспалительные цитокины выполняют роль стимулятора иммунных реакций для устранения инфекционных патогенов, что ведет к излишне бурной активации воспаления и иммуннопатологии. Применение блокаторов такого избыточного воспаления помогает лишь некоторым людям при тяжелом течении COVID-19.
Добавляется, что Круглов в начале пандемии разработал новый метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и с его помощью вместе с немецкими коллегами изучил причину тяжёлого течения болезни. Оказалось, что у тяжелых пациентов происходит переключение антительного ответа, и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который не специфичен к вирусу. Это связано с тем, что при тяжелом течении заболевания происходит большое выделение суппрессорной молекулы, цитокина, TGF-b1.
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"Значимость данной работы состоит в том, что тяжелое течение COVID-19 связано не с цитокиновым штормом, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов, в том числе обладающих иммуносупрессивной активностью, которые подавляют специфическую защиту организма против вируса. Тем самым, наше исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы COVID-19 посредством блокировки TGFb1", – приводит пресс-служба слова Круглова.

 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей Круглов
 
 
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