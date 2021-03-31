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https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603593290.html
В Польше побит антирекорд смертности от коронавируса
В Польше побит антирекорд смертности от коронавируса
Максимальное с начала пандемии число пациентов с коронавирусом скончались в Польше, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:00
2021-03-31T12:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
польша
в мире
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ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости. Максимальное с начала пандемии число пациентов с коронавирусом скончались в Польше, сообщает министерство здравоохранения республики.На прошлой неделе в пятницу в стране было выявлено 35 143 новых случая COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 32 874 человек. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлую среду.Общее количество случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 321 717.За последние сутки скончались 653 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 53 045.По последним данным, в стране госпитализированы 31 311 человек с коронавирусом, 3 093 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при наличии 3 961 аппарата ИВЛ, 449 126 человек находятся на карантине, 1 861 925 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы на две недели введены дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире

В Польше побит антирекорд смертности от коронавируса

12:00 31.03.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости. Максимальное с начала пандемии число пациентов с коронавирусом скончались в Польше, сообщает министерство здравоохранения республики.
На прошлой неделе в пятницу в стране было выявлено 35 143 новых случая COVID-19, что является наивысшим показателем с начала пандемии.
За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 32 874 человек. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлую среду.
Общее количество случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 321 717.
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За последние сутки скончались 653 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 53 045.
По последним данным, в стране госпитализированы 31 311 человек с коронавирусом, 3 093 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при наличии 3 961 аппарата ИВЛ, 449 126 человек находятся на карантине, 1 861 925 выздоровели.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С субботы на две недели введены дополнительные ограничения. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.
 
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