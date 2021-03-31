https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603579442.html
В России за сутки 10 176 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 176 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 10 176 пациентов после COVID-19, за все время выздоровели 4 166 172 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:02
2021-03-31T11:02
2021-03-31T11:02
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 176 пациентов после COVID-19, за все время выздоровели 4 166 172 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 1537 человек, в Санкт-Петербурге – 978, в Подмосковье – 455.
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