https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603555209.html
В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением коронавируса
В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением коронавируса
Группа ученых, в которую входили специалисты по климату, метеорологии и врачи, не нашли связь между погодой и распространением COVID-19, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:23
2021-03-31T06:23
2021-03-31T06:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602282306_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_9ae2556f70b5c3c68acfbbe0ed4d141c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группа ученых, в которую входили специалисты по климату, метеорологии и врачи, не нашли связь между погодой и распространением COVID-19, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что распространение заболевания происходит независимо от сезона и погодных условий.Ранее ряд ученых высказывали предположение, что распространение COVID-19 может быть связано с погодными условиями, в частности, с понижением температуры ниже нуля.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603381398.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602282306_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d74aa014a996bf9cc2f005cdd7cf76f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество