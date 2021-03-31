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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603555209.html
В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением коронавируса
В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением коронавируса
Группа ученых, в которую входили специалисты по климату, метеорологии и врачи, не нашли связь между погодой и распространением COVID-19, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:23
2021-03-31T06:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группа ученых, в которую входили специалисты по климату, метеорологии и врачи, не нашли связь между погодой и распространением COVID-19, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что распространение заболевания происходит независимо от сезона и погодных условий.Ранее ряд ученых высказывали предположение, что распространение COVID-19 может быть связано с погодными условиями, в частности, с понижением температуры ниже нуля.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением коронавируса

06:23 31.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро "Беляево"
Пассажиры на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группа ученых, в которую входили специалисты по климату, метеорологии и врачи, не нашли связь между погодой и распространением COVID-19, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"ВМО (Всемирная метеорологическая организация) сформировала группу исследователей, куда входят физики, медики, климатологи и физиологи. В течение более полугода эта группа работала и вывод такой, что значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что распространение заболевания происходит независимо от сезона и погодных условий.
Ранее ряд ученых высказывали предположение, что распространение COVID-19 может быть связано с погодными условиями, в частности, с понижением температуры ниже нуля.
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