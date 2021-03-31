https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603555209.html

В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением коронавируса

В Гидрометцентре оценили связь погоды с распространением коронавируса

Группа ученых, в которую входили специалисты по климату, метеорологии и врачи, не нашли связь между погодой и распространением COVID-19, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T06:23

2021-03-31T06:23

2021-03-31T06:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группа ученых, в которую входили специалисты по климату, метеорологии и врачи, не нашли связь между погодой и распространением COVID-19, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что распространение заболевания происходит независимо от сезона и погодных условий.Ранее ряд ученых высказывали предположение, что распространение COVID-19 может быть связано с погодными условиями, в частности, с понижением температуры ниже нуля.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603381398.html

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2021

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