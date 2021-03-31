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Невеста "Резкого": девушка-испытатель проверяет корабли на прочность
Невеста "Резкого": девушка-испытатель проверяет корабли на прочность
Ксения Завгороднева – единственная в истории Амурского судостроительного завода девушка-испытатель, которая входит в состав заводской сдаточной команды. За... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:00
2021-03-31T10:03
морская держава
морская держава
амурский судостроительный завод
комсомольск-на-амуре
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ксения Завгороднева – единственная в истории Амурского судостроительного завода девушка-испытатель, которая входит в состав заводской сдаточной команды. За хрупкими плечами 29-летнего специалиста уже три построенных, испытанных в море и переданных в использование судна. В марте Ксения стала победителем конкурса "Невеста корвета “Резкий”". Именно она, по старой морской традиции, разобьет бутылку шампанского о борт корабля, который сойдет со стапелей цеха этим летом. О нетипичной для девушки профессии и о работе в мужском коллективе Ксения рассказала корреспонденту РИА Новости.Не могу сказать, что работа в сфере кораблестроения была моей мечтой, это получилось случайно. В 2014 году, когда я училась в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете на электротехническом факультете, к нам на кафедру пришли представители нашего предприятия и предложили вакансию инженера по наладке и испытаниям. Они сразу сделали акцент на то, что охотнее возьмут на работу мужчин. Но получилось так, что их [мужчин] это предложение не заинтересовало, они его проигнорировали. А я попросилась в качестве стажера на испытательный срок. Меня приняли на полставки, так как на тот момент я была еще студенткой. В 2015 году я защитила диплом. Видя мой интерес к работе, мне предложили устроиться на предприятие на постоянной основе. Я сразу согласилась, так как мне понравился завод, который развивается и имеет постоянные заказы. А с учетом того, что молодой девушке после университета очень сложно найти сразу работу, такой подарок судьбы я не могла упустить. Никакого страха, только ответственность На электротехнический факультет я пошла по совету родителей и ничуть не жалею. Родители к моей деятельности отношения не имеют: мама – медицинский работник, а отец – военнослужащий. Просто, видя мою любовь с детства к механизмам и электронной технике, они дали мне совет, что именно эта профессия даст мне больше возможностей при трудоустройстве, так как, по сути, с электротехническим образованием можно работать где угодно, на любом предприятии, в любой фирме. Сейчас на заводе в мои обязанности входят подготовка, пусконаладка и запуск оборудования, которое уже установлено и смонтировано на корабле. Я должна проверить все подключения, чтобы при первом пуске не произошла поломка или оборудование не вышло из строя. Это очень ответственный момент, так как от него зависит дальнейшая эксплуатация всего корабля. Конечно, от брака в каких-то приборах никто не застрахован, но именно его и нужно выявить, и устранить во избежание проблем и дополнительных расходов. Каждый раз, когда я сдаю корветы, у меня нет ни страха, ни печали, только ответственность и волнение за результат работы.От курсов электросварщика до вязания крючкомС коллегами по цеху у меня изначально не возникало никаких проблем. Мне с ними повезло, они довольно воспитанные и обходительные, очень хорошие люди. В целом могу отметить, что мужчины очень дружные, сплоченные, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Единственное, нужно быть готовым к своеобразному мужскому чувству юмора, он очень смешной, но моментами бывает грубоватым, хотя в этом есть своя изюминка. Я к нему уже привыкла. Моя работа несложная, она больше умственного характера, но, безусловно, требует и физической подготовки. В первую очередь члены сдаточной команды проходят медицинскую комиссию, где очень строгий отбор: человек должен быть абсолютно здоров, у него не должно быть никаких противопоказаний. Можно сказать, отбор как для полета в космос.Специалистов еще подготавливают в специальных тренировочных комплексах, где они отрабатывают навыки тушения пожара, борьбы с водой, которая может поступать в отсек корабля, эвакуации в специальном гидрокостюме и умение включаться в портативный дыхательный аппарат ПДА. Слава Богу, эти навыки еще ни разу нам не пригодились, но мы должны быть готовы ко всему.Кстати, у меня еще есть другое нетипичное для девушки занятие – работа с металлом. Два года назад я окончила курсы сварщика. Был у меня период в жизни, когда я занималась ремонтом автомобилей, умела варить металл и создавать металлические конструкции. Это не бизнес, а просто хобби, и если, например, ко мне обратятся друзья, то с удовольствием помогу.Чтобы не создалось впечатление, что я увлекаюсь исключительно мужскими занятиями, то могу сказать, что в свободные моменты, по вечерам, я занимаюсь вязанием разных игрушек, которые сразу дарю друзьям. Вязание для меня – медитация. Когда вяжешь, разум как будто очищается, ты погружаешься в этот мир и отключаешься от внешнего.Три военных корабляВсе мои корабли – корветы (класс боевых надводных военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз — Прим. ред.). На моем счету три корабля – "Совершенный", "Громкий" и корвет имени Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова. После того как корпус корабля сформирован и установлено оборудование, корабль перегоняют в Приморье на сдаточную базу, где он проходит швартовные и ходовые испытания. На испытание одного корвета уходит примерно полгода, работает почти весь завод, задействованы все сотрудники. Во время тяжелых трудовых будней мысли заняты только работой – сделать все качественно и сдать все в срок. И вот только по возвращении домой приходит осознание проделанной работы, ее важности, и только тогда чувствуешь гордость за нее. Так как наш завод является частью российской судостроительной корпорации, то могу с уверенностью сказать, что эта отрасль в нашей стране развивается, идет в ногу со временем. Все наши корабли соответствуют общепринятым мировым стандартам.Невеста корвета "Резкий"В этом году я стала победителем конкурса "Невеста для корвета “Резкий”". Он сойдет со стапелей цеха летом, точная дата пока не определена. Кстати, благодаря конкурсу я проработала публичное выступление и очень рада, что смогла получить такой навык, буду развивать его дальше.Девушкам, которые тоже бы желали пойти в кораблестроение, я бы посоветовала морально подготовиться к работе в мужском коллективе. Мужчины по своей природе проще, добрее, но у них своеобразный юмор, иногда они могут быть грубоваты, но не стоит близко принимать к сердцу, потому что они все-таки нас, женщин, любят, ценят и уважают. Еще эта профессия требует физической силы, здоровья, концентрации и усидчивости. Безусловно, необходимо изучение иностранных языков, это поможет при работе с иностранным оборудованием, общении с людьми из разных стран. Но самое главное, должна быть любовь к водной стихии, потому что, если у человека есть страх воды, сложностей не избежать.Родители, родные и близкие относятся к моей работе положительно, они видят, что она приносит мне удовольствие, мои глаза горят энтузиазмом. О создании своей семьи пока не задумывалась, времени на это нет, пока я полностью посвятила себя работе. Думаю, что в будущем остепенюсь и осяду на берегу.
https://ria.ru/20210324/kanaly-1600497927.html
https://ria.ru/20210321/verfi-1601678203.html
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морская держава, амурский судостроительный завод, комсомольск-на-амуре

Невеста "Резкого": девушка-испытатель проверяет корабли на прочность

10:00 31.03.2021 (обновлено: 10:03 31.03.2021)
 
© фото из личного архива К. ЗавгородневойНа фоне первого корабля-корвет "Совершенный" (слева на фото)
На фоне первого корабля-корвет Совершенный (слева на фото) - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© фото из личного архива К. Завгородневой
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ксения Завгороднева – единственная в истории Амурского судостроительного завода девушка-испытатель, которая входит в состав заводской сдаточной команды. За хрупкими плечами 29-летнего специалиста уже три построенных, испытанных в море и переданных в использование судна. В марте Ксения стала победителем конкурса "Невеста корвета “Резкий”". Именно она, по старой морской традиции, разобьет бутылку шампанского о борт корабля, который сойдет со стапелей цеха этим летом. О нетипичной для девушки профессии и о работе в мужском коллективе Ксения рассказала корреспонденту РИА Новости.
Не могу сказать, что работа в сфере кораблестроения была моей мечтой, это получилось случайно. В 2014 году, когда я училась в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете на электротехническом факультете, к нам на кафедру пришли представители нашего предприятия и предложили вакансию инженера по наладке и испытаниям. Они сразу сделали акцент на то, что охотнее возьмут на работу мужчин. Но получилось так, что их [мужчин] это предложение не заинтересовало, они его проигнорировали. А я попросилась в качестве стажера на испытательный срок.
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Меня приняли на полставки, так как на тот момент я была еще студенткой. В 2015 году я защитила диплом. Видя мой интерес к работе, мне предложили устроиться на предприятие на постоянной основе. Я сразу согласилась, так как мне понравился завод, который развивается и имеет постоянные заказы. А с учетом того, что молодой девушке после университета очень сложно найти сразу работу, такой подарок судьбы я не могла упустить.

Никакого страха, только ответственность

На электротехнический факультет я пошла по совету родителей и ничуть не жалею. Родители к моей деятельности отношения не имеют: мама – медицинский работник, а отец – военнослужащий. Просто, видя мою любовь с детства к механизмам и электронной технике, они дали мне совет, что именно эта профессия даст мне больше возможностей при трудоустройстве, так как, по сути, с электротехническим образованием можно работать где угодно, на любом предприятии, в любой фирме.
© фото из личного архива К. ЗавгородневойКсения Завгороднева
Ксения Завгороднева - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© фото из личного архива К. Завгородневой
Ксения Завгороднева
Сейчас на заводе в мои обязанности входят подготовка, пусконаладка и запуск оборудования, которое уже установлено и смонтировано на корабле. Я должна проверить все подключения, чтобы при первом пуске не произошла поломка или оборудование не вышло из строя. Это очень ответственный момент, так как от него зависит дальнейшая эксплуатация всего корабля. Конечно, от брака в каких-то приборах никто не застрахован, но именно его и нужно выявить, и устранить во избежание проблем и дополнительных расходов. Каждый раз, когда я сдаю корветы, у меня нет ни страха, ни печали, только ответственность и волнение за результат работы.

От курсов электросварщика до вязания крючком

С коллегами по цеху у меня изначально не возникало никаких проблем. Мне с ними повезло, они довольно воспитанные и обходительные, очень хорошие люди. В целом могу отметить, что мужчины очень дружные, сплоченные, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Единственное, нужно быть готовым к своеобразному мужскому чувству юмора, он очень смешной, но моментами бывает грубоватым, хотя в этом есть своя изюминка. Я к нему уже привыкла.
Моя работа несложная, она больше умственного характера, но, безусловно, требует и физической подготовки. В первую очередь члены сдаточной команды проходят медицинскую комиссию, где очень строгий отбор: человек должен быть абсолютно здоров, у него не должно быть никаких противопоказаний. Можно сказать, отбор как для полета в космос.
© фото из личного архива К. ЗавгородневойКсения Завгороднева на ходовых испытаниях
Ксения Завгороднева на ходовых испытаниях - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© фото из личного архива К. Завгородневой
Ксения Завгороднева на ходовых испытаниях
Специалистов еще подготавливают в специальных тренировочных комплексах, где они отрабатывают навыки тушения пожара, борьбы с водой, которая может поступать в отсек корабля, эвакуации в специальном гидрокостюме и умение включаться в портативный дыхательный аппарат ПДА. Слава Богу, эти навыки еще ни разу нам не пригодились, но мы должны быть готовы ко всему.
Кстати, у меня еще есть другое нетипичное для девушки занятие – работа с металлом. Два года назад я окончила курсы сварщика. Был у меня период в жизни, когда я занималась ремонтом автомобилей, умела варить металл и создавать металлические конструкции. Это не бизнес, а просто хобби, и если, например, ко мне обратятся друзья, то с удовольствием помогу.
Чтобы не создалось впечатление, что я увлекаюсь исключительно мужскими занятиями, то могу сказать, что в свободные моменты, по вечерам, я занимаюсь вязанием разных игрушек, которые сразу дарю друзьям. Вязание для меня – медитация. Когда вяжешь, разум как будто очищается, ты погружаешься в этот мир и отключаешься от внешнего.

Три военных корабля

Все мои корабли – корветы (класс боевых надводных военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз — Прим. ред.). На моем счету три корабля – "Совершенный", "Громкий" и корвет имени Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова. После того как корпус корабля сформирован и установлено оборудование, корабль перегоняют в Приморье на сдаточную базу, где он проходит швартовные и ходовые испытания. На испытание одного корвета уходит примерно полгода, работает почти весь завод, задействованы все сотрудники.
© фото из личного архива К. ЗавгородневойКсения Завгороднева на сдаточной базе во Владивостоке
Ксения Завгороднева на сдаточной базе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© фото из личного архива К. Завгородневой
Ксения Завгороднева на сдаточной базе во Владивостоке
Во время тяжелых трудовых будней мысли заняты только работой – сделать все качественно и сдать все в срок. И вот только по возвращении домой приходит осознание проделанной работы, ее важности, и только тогда чувствуешь гордость за нее.
Так как наш завод является частью российской судостроительной корпорации, то могу с уверенностью сказать, что эта отрасль в нашей стране развивается, идет в ногу со временем. Все наши корабли соответствуют общепринятым мировым стандартам.

Невеста корвета "Резкий"

В этом году я стала победителем конкурса "Невеста для корвета “Резкий”". Он сойдет со стапелей цеха летом, точная дата пока не определена. Кстати, благодаря конкурсу я проработала публичное выступление и очень рада, что смогла получить такой навык, буду развивать его дальше.
© фото из личного архива К. ЗавгородневойКсения Завгороднева во время катания горных лыжах
Ксения Завгороднева во время катания горных лыжах - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© фото из личного архива К. Завгородневой
Ксения Завгороднева во время катания горных лыжах
Девушкам, которые тоже бы желали пойти в кораблестроение, я бы посоветовала морально подготовиться к работе в мужском коллективе. Мужчины по своей природе проще, добрее, но у них своеобразный юмор, иногда они могут быть грубоваты, но не стоит близко принимать к сердцу, потому что они все-таки нас, женщин, любят, ценят и уважают. Еще эта профессия требует физической силы, здоровья, концентрации и усидчивости. Безусловно, необходимо изучение иностранных языков, это поможет при работе с иностранным оборудованием, общении с людьми из разных стран.
Но самое главное, должна быть любовь к водной стихии, потому что, если у человека есть страх воды, сложностей не избежать.
Родители, родные и близкие относятся к моей работе положительно, они видят, что она приносит мне удовольствие, мои глаза горят энтузиазмом. О создании своей семьи пока не задумывалась, времени на это нет, пока я полностью посвятила себя работе. Думаю, что в будущем остепенюсь и осяду на берегу.
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